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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
170
Час на прочитання
2 хв

54-річний Олександр Положинський зізнався, чому жодного разу не був у шлюбі та чи в стосунках зараз

Артист розсекретив, що відбувається в його особистому житті.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олександр Положинський

Олександр Положинський / © facebook.com/sashko.polozhinsky

Ексфронтмен гурту «Тартак», а від початку повномасштабної війни ще й військовий Олександр Положинський відверто заговорив про стосунки.

Артистові зараз 54 роки. Він жодного разу не був у шлюбі та не квапиться будувати стосунки. На проєкті «Ранок у великому місті» співак чесно зізнається, що зараз холостяк. Олександр Положинський говорить, що йому не до стосунків. Зокрема, у виконавця є служба в армії, а часу на інше просто не вистачає.

Окрім того, артист вважає, що вже й не в тому віці, аби пірнути з головою в кохання. Звичайно, співак не виключає того, що можна закохатися. Проте сам він стосунків не шукає.

Олександр Положинський / © facebook.com/sashko.polozhinsky

Олександр Положинський / © facebook.com/sashko.polozhinsky

«Нічого не змінилось (в особистому житті — прим. ред.). Я не те, що затятий холостяк. Так життя складається… Зараз, коли ти в армії, якось взагалі не до цього. Самому легше. Ви ж знаєте, що військовослужбовці у нас не найбільш забезпечені люди. Я вже, мабуть, не в тому віці, коли раптом може накрити шалене кохання. Я не зарікаюся, але поки цього кохання немає. Я не в пошуку, не в статусі шукаю дружину», — поділився співак.

Зазначимо, Олександр Положинський ретельно приховує подробиці особистого життя. Проте відомо, що жодного разу він не був у шлюбі. Артистові приписували безліч романів, в тому числі й з відомими співачками, але сам Положинський ці плітки спростовував.

Нагадаємо, співак Артем Пивоваров теж ретельно приховує особисте життя. Проте нещодавно блогер Богдан Беспалов запевнив, що артист таємно одружився з колегою, з якою майже 10 років у стосунках.

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Дата публікації
Кількість переглядів
170
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