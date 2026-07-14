Топ-6 сигналів, що газонокосарці потрібне заточування: на що звернути увагу

Топ-6 сигналів, що газонокосарці потрібне заточування / © Associated Press

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Весна та літо — гаряча пора для газонокосарки. У період активного росту іноді здається, що трава виростає буквально за ніч, тому техніка працює набагато частіше, про це розповіло видання Martha Stewart.

Щоб газон залишався доглянутим, важливо не лише регулярно чистити газонокосарку, міняти мастило, перевіряти повітряний фільтр і свічки запалювання. Не менш важливий момент — стан леза. Адже гостре лезо робить чистий зріз, а тупе — рве траву, залишає нерівні краї та створює умови для появи хвороб, втрати вологи та поширення бур’янів.

Газон має нерівномірний вигляд після косіння

Одна з перших ознак проблеми — плямистий чи нерівний газон навіть тоді, коли висота косіння встановлена правильно. Якщо після стрижки залишаються ділянки з різною висотою трави чи навіть видно оголений ґрунт, лезо може бути тупим або пошкодженим.

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Гостра косарка повинна залишати рівний, акуратний зріз без «пропущених» зон.

Кінчики трави мають рваний та сухий вигляд

Здоровий газон після косіння має виглядати свіжим і зеленим. Якщо ж кінчики трави ніби обірвані, розтріпані чи швидко жовтіють, причина може бути у лезі. Тупе лезо не зрізає траву, а буквально рве її. Такі пошкодження створюють відкриті ділянки, через які можуть проникати хвороби. Натомість добре заточене лезо створює чистий зріз і мінімізує стрес для рослин.

Газонокосарка почала витрачати більше пального

Якщо ви помітили, що бак спорожнюється швидше, ніж зазвичай, причина може бути не лише у двигуні. Тупі ножі змушують мотор працювати інтенсивніше, через що техніка може витрачати до 20% більше пального.

Варто регулярно заточувати лезо, приблизно раз на місяць у сезон активного використання, це допоможе зберегти і газон, і енергію.

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Косити стало важче

Стрижка газону і так потребує фізичних зусиль, але якщо останнім часом вам доводиться сильніше штовхати косарку, рухатися повільніше чи проходити одну ділянку кілька разів, варто перевірити лезо.

Коли косарка починає «задихатися», втрачати швидкість або працювати з більшим навантаженням, найчастіше проблема саме у недостатньо гострому ножі. Справна косарка з добре заточеним лезом має працювати плавно та ефективно.

Трава після косіння стає сіруватою чи тьмяною

Після стрижки звертайте увагу на колір газону. Улітку здорова трава повинна залишатися насичено-зеленою. Якщо після косіння вона набуває жовтого, коричневого чи сіруватого відтінку, це може бути сигналом, що лезо потребує уваги.

Газон після косарки з тупим ножем часто має вигляд ніби вкритий легкою сірою «димкою», особливо під сонячним світлом.

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На лезі видно пошкодження чи іржу

Не варто чекати, поки проблема стане помітною на газоні. Протягом сезону варто періодично оглядати саме лезо. Зверніть увагу на:

іржу

вм’ятини

загнуті краї

відколи

Фізичні пошкодження чи корозія безпосередньо впливають на якість зрізу. Не варто відкладати розв’язання таких проблем, адже пошкоджене лезо не лише гірше працює, а й може негативно впливати на стан газону.

Як часто заточувати лезо

Частота залежить від того, як активно використовується газонокосарка, площі ділянки та стану трави. Якщо техніка працює регулярно протягом весни та літа, варто перевіряти лезо щомісяця. Особливо якщо газон великий чи косіння відбувається часто. Невелика профілактика допоможе уникнути більших проблем у майбутньому.

Ідеальний газон починається не лише з поливу, добрив і правильного догляду, а й із добре підготовленої техніки. Тому перед наступним косінням варто звернути увагу не лише на сам газон, а й на стан газонокосарки. Адже іноді для красивого зеленого покриття достатньо всього лише одного гострого леза.

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