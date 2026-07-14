Ерлінг Голанн привіз до Норвегії сумку Dolce & Gabbana та опудало єнота з США

Ерлінг Голанн / © Getty Images

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Після цьогорічного Чемпіонату світу з футболу серця уболівальників підкорила Норвегія, а точніше нападник їхньої збірної — 25-річний Ерлінг Голанн. Попри те, що збірна Норвегії програла Англії, Ерлінг став суперзіркою, і не лише через свою гру, а й через почуття гумору, активність і любов до моди.

Ерлінг Голанн / © Getty Images

Коли футболіст повертався до Осло, його сфотографували в аеропорту. Голанн ніс у руках нову сумку від Dolce & Gabbana Sicily. І це була незвичайна модель, а полотняний виріб кремового кольору з бордовими вставками з алігаторової шкіри і цей аксесуар лише минулого місяця дебютував на подіумі під час показу чоловічої колекції весна-літо 2027 у Мілані.

Ерлінг Голанн / © Getty Images

Втім, навіть ця без сумніву коштовна сумка не стала найбільш несподіваним предметом його образу, адже більше уваги привернув сувенір. Ерлінг тримав Whiskey Raccoon — опудало єнота з пляшкою вартістю 750 доларів.

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© Getty Images

Голанд придбав цей дивакуватий сувенір під час відвідин магазину Wild Bill’s Western у Далласі. Там же він купив ковбойський капелюх, чоботи та футболку з написом: Y’all Can Kiss My Dallas.

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Ерлінг Голанн / фото: instagram.com/erling

Нагадаємо, що Голанн найбільше відомий своєю великою колекцією сумок Birkin, серед його улюблених аксесуарів також є стьобані моделі Chanel і дорожні сумки Louis Vuitton із пейзажними принтами.

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