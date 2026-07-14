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Зеленський повідомив про нові удари по Росії: уражено цілі за 1300 км від фронту
Цієї ночі українські Сили оборони завдали серії ударів по Росії, уразивши об’єкти, які працюють на війну.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія продовжує завдавати ударів по російських підприємствах та об’єктах, які працюють на війну.
Про успішну нічну атаку глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.
«Наші воїни продовжують накладати далекобійні санкції на російські підприємства та об’єкти, які працюють на війну», — наголосив він.
За словами Зеленського, в Башкортостані було уражено нафтопереробний завод, розташований приблизно за 1300 км від лінії фронту. Окрім того, у Краснодарському регіоні Сили оборони завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу, що за приблизно за 400 км від лінії фронту.
У тимчасово анексованому Геленджику було уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Президент також повідомив про успішні удари по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі.
Удар по РФ вночі 14 липня
У ніч проти 14 липня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ опинився під атакою безпілотників. За даними місцевих джерел, перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі. Також росіяни підтвердили, що в районі НПЗ вирує сильна пожежа.
Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на останній великий бензиновий НПЗ Росії — комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Було уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6, а також інші виробничі потужності підприємства.
Цієї ночі вибухи лунали в Керчі та Севастополі. За інформацією моніторингових пабліків, під ударом опинилися електропідстанція, ТЕС, бухта та аеродром.