Зеленський повідомив про нові удари по Росії: уражено цілі за 1300 км від фронту

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська армія продовжує завдавати ударів по російських підприємствах та об’єктах, які працюють на війну.



Про успішну нічну атаку глава держави повідомив у своєму телеграм-каналі.

«Наші воїни продовжують накладати далекобійні санкції на російські підприємства та об’єкти, які працюють на війну», — наголосив він.

За словами Зеленського, в Башкортостані було уражено нафтопереробний завод, розташований приблизно за 1300 км від лінії фронту. Окрім того, у Краснодарському регіоні Сили оборони завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу, що за приблизно за 400 км від лінії фронту.

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У тимчасово анексованому Геленджику було уражено патрульний корабель і танкер тіньового флоту. Президент також повідомив про успішні удари по трьох танкерах тіньового флоту в Азовському морі.

Удар по РФ вночі 14 липня

У ніч проти 14 липня Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ опинився під атакою безпілотників. За даними місцевих джерел, перші вибухи в районі селища Афіпський пролунали близько опівночі. Також росіяни підтвердили, що в районі НПЗ вирує сильна пожежа.

Сили спеціальних операцій ЗСУ підтвердили атаку на останній великий бензиновий НПЗ Росії — комплекс «Газпром нафтохім Салават» у Башкортостані. Було уражено критичну установку первинної перегонки нафти АВТ-6, а також інші виробничі потужності підприємства.

Цієї ночі вибухи лунали в Керчі та Севастополі. За інформацією моніторингових пабліків, під ударом опинилися електропідстанція, ТЕС, бухта та аеродром.

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