Зеленський сказав, скільки ракет до Patriot потрібно Україні, щоб пережити зиму

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський заявив, що для захисту України протягом зими необхідний пакет із 300 ракет до систем Patriot. За його словами, це має забезпечити країні достатній рівень протиповітряної оборони та позбавити Росію можливості розраховувати на зимову кампанію.

Про це Зеленський заявив під час засідання антибалістичної коаліції.

За словами президента, Україна вже зараз має готуватися до наступної зими, водночас продовжуючи далекобійні операції проти Росії.

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«Ми підрахували, що у цьому пакеті має бути 100 ракет для Patriot на місяць — 300 ракет на зиму. Прошу вас це розглянути», — сказав Зеленський.

Він наголосив, що за достатньої кількості засобів ППО Росія матиме «значно менше підстав затягувати війну до зими».

Президент також повідомив, що Україна і США досягли домовленості щодо ліцензій на виробництво систем Patriot.

«Ми з президентом Трампом досягли важливої угоди щодо ліцензій на виробництво систем Patriot. Наші команди зараз працюють над реалізацією цієї дійсно історичної політичної домовленості», — зазначив він.

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Зеленський додав, що поряд із Patriot Україна розраховує на подальший розвиток систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а також спільного європейського проєкту FREYJA.

Водночас верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, Європейський союз допоможе Україні у підготовці до майбутньої зими, яка може бути дуже складною через загрозу ударів Росії по українській енергосистемі.

Каллас розповіла, що разом з главою МЗС України Андрієм Сибігою вони обговорили ситуацію на полі бою та зміцнення енергетичної стійкості України. Євродипломатка переконана, що наступної зими Росія, ймовірно, знову завдасть удару по українській енергосистемі.

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