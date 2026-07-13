Зеленский сказал, сколько ракет до Patriot нужно Украине, чтобы пережить зиму

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский заявил, что для защиты Украины в течение зимы необходим пакет из 300 ракет к системам Patriot. По его словам, это должно обеспечить стране достаточный уровень противовоздушной обороны и лишить Россию возможности рассчитывать на зимнюю кампанию.

Об этом Зеленский заявил во время заседания антибаллистической коалиции.

По словам президента, Украина уже сейчас должна готовиться к следующей зиме, в то же время продолжая дальнобойные операции против России.

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«Мы подсчитали, что в этом пакете должно быть 100 ракет для Patriot в месяц – 300 ракет на зиму. Прошу вас это рассмотреть», – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что при достаточном количестве средств ПВО у России будет «значительно меньше оснований затягивать войну до зимы».

Президент также сообщил, что Украина и США достигли договоренности по лицензиям на производство систем Patriot.

«Мы с президентом Трампом достигли важного соглашения по лицензиям на производство систем Patriot. Наши команды сейчас работают над реализацией этой действительно исторической политической договоренности», — отметил он.

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Зеленский добавил, что наряду с Patriot Украина рассчитывает на дальнейшее развитие систем SAMP/T, IRIS-T, NASAMS, а также совместного европейского проекта FREYJA.

В то же время верховная представительница ЕС по внешней политике Кая Каллас заявила, Европейский союз поможет Украине в подготовке к предстоящей зиме, которая может быть очень сложной из-за угрозы ударов России по украинской энергосистеме.

Каллас рассказала, что вместе с главой МИД Украины Андреем Сибигой они обсудили ситуацию на поле боя и укрепление энергетической устойчивости Украины. Евродипломатка убеждена, что следующей зимой Россия, вероятно, снова нанесет удар по украинской энергосистеме.

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