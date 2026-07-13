Россия и Китай могут накопить тысячи гиперзвуковых ракет: что прогнозирует разведка США

Владимир Путин и Си Цзинпин / © Associated Press

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Китай и Россия могут значительно увеличить запасы гиперзвуковых ракет в течение следующих девяти лет. По оценкам американской разведки, к 2035 году Китай может иметь около 4 тысяч таких ракет, а Россия — около тысячи.

Об этом говорится в новом докладе Международного института стратегических исследований (IISS), пишет Interesting Engineering.

По данным аналитиков, в настоящее время Китай имеет около 600 гиперзвуковых ракет, а Россия — от 200 до 300. В российский арсенал входят системы 3М22 «Циркон», Х-47М2 «Кинжал» и «Авангард».

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К 2035 г. количество гиперзвуковых ракет Китая, в частности DF-27, может возрасти примерно до 4 тысяч. Российский арсенал, по прогнозам, может увеличиться до тысячи ракет.

В докладе также идет речь о возможном росте количества дальнобойных ракет класса «воздух — воздух». Сейчас Россия, по оценкам американской разведки, имеет от 300 до 600 таких ракет, предположительно, в том числе Р-33 и Р-37М. Китай может иметь около тысячи.

К 2035 году количество дальнобойных ракет класса «воздух – воздух» в России может возрасти до тысячи, а в Китае – до 5 тысяч.

Кроме того, аналитики прогнозируют наращивание Китаем запасов других типов ракетного вооружения. Количество наземных межконтинентальных баллистических ракет может возрасти примерно с 400 до 700, а баллистических ракет подводного базирования — с 72 до 132.

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Запасы китайских крылатых ракет воздушного и морского базирования к 2035 году могут увеличиться с нынешней тысячи до 5 тысяч. Ожидается, что их будут использовать надводные корабли, подлодки и стратегические бомбардировщики H-6.

В то же время в IISS предостерегают, что долгосрочные оценки американской разведки не всегда сбывались и часто были ориентированы на самые плохие сценарии.

В качестве примера аналитики приводят Комиссию Рамсфельда в 1998 году, которая прогнозировала, что Иран и Северная Корея смогут создать межконтинентальные баллистические ракеты в течение пяти лет. Этот прогноз не сбылся.

Несмотря на неопределенность, такие оценки уже оказывают влияние на оборонное планирование США. В феврале 2026 года Пентагон заключил соглашение с компанией RTX об увеличении производства ракет-перехватчиков SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB.

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Министерство обороны США также планирует в ближайшие годы приобрести до 10 тысяч крылатых ракет наземного базирования, 4,3 тысячи крылатых ракет воздушного базирования и до 12 тысяч недорогих гиперзвуковых ракет «Черная борода».

Напомним, китайский многоразовый космический самолет Shenlong, одна из самых засекреченных программ Пекина, выпустил на околоземную орбиту неизвестный объект, который, по мнению экспертов, может оказаться миниатюрным разведывательным спутником. Китайские власти традиционно не раскрывают детали миссии, как и подлинное назначение космического самолета.

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