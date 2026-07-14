Вашингтон все больше склоняется на сторону Украины: эксперт назвал причину

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Заявления президента США Дональда Трампа и представителей его администрации свидетельствуют об изменении американского подхода к войне России против Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил руководитель программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник.

По словам эксперта, оценивать заявления Дональда Трампа следует с учетом того, что его позиция может изменяться в зависимости от обстоятельств.

Реклама

«Оценки заявлений Дональда Трампа всегда нужно сопровождать замечанием: по состоянию на данный момент. Поэтому на сегодня выглядит так, что Соединенные Штаты являются посредником, но более благосклонным к Украине», — отметил Мельник.

Он подчеркнул, что последние высказывания американского президента и членов его команды свидетельствуют о пересмотре предыдущей стратегии завершения войны.

«Заявления, которые Дональд Трамп сделал в последнее время, а также высказывания его чиновников, свидетельствуют об определенной переоценке применявшихся ранее подходов. Это было бы очень желательно для Украины, учитывая важность завершения этого конфликта и условия, на которых он должен завершиться, прежде всего, для американских национальных интересов. Поэтому сейчас ситуация выглядит достаточно благоприятной для Украины», — сказал эксперт.

Мельник отметил, что говорить о скором начале содержательных переговоров между Украиной и Россией пока не приходится.

Реклама

«Несмотря на то, что Дональд Трамп также достаточно четко отметил, что именно должно состояться для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров, реальных перспектив начала конструктивных переговоров с российской стороной нет. То есть давление и сила — это то, что работает по убеждению России в бесперспективности дальнейшего продолжения войны», — резюмировал Мельник.

Ранее сообщалось, что Кремль отверг предложения американской стороны по прекращению войны без уступок.

Мы ранее информировали, что заявление президента США Дональда Трампа о возможности закрытия неба над Украиной для российских средств воздушного нападения может свидетельствовать о перспективе прямого привлечения сил НАТО к защите украинского воздушного пространства.

Новости партнеров