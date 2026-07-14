Удары по РФ / © Associated Press

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Украина все более активно использует дальнобойные беспилотники и крылатые ракеты для ударов по стратегическим объектам на территории России.

Об этом пишет Foreign Policy .

В издании отмечается, что украинские силы системно атакуют российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, топливные резервуары, экспортные терминалы и другие объекты топливно-энергетической инфраструктуры.

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Одним из самых показательных примеров журналисты называют удар по Омскому нефтеперерабатывающему заводу.

«Омск – хороший пример. Это крупнейший нефтеперерабатывающий завод России, расположенный в Сибири, более чем в 1 200 милях от Украины. Его уничтожение на прошлой неделе стало травматичным для местных жителей и вызвало почти такой же резонанс в Кремле», — говорится в статье.

Авторы материала отмечают, что только за последние месяцы Украина нанесла многочисленные удары по российской нефтяной инфраструктуре, а также по танкерному флоту РФ в Черном море.

«Разрушения, которые в этом месяце нанес киевский беспилотный флот российскому танкерному флоту в Черном море, не имеют прецедента», — отмечает издание.

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В Foreign Policy считают, что последствия уже ощутимы для внутреннего рынка России. В частности, в отдельных регионах возникают проблемы с обеспечением горючим.

«По всей стране способность России перерабатывать сырую нефть в нефтепродукты, которыми пользуются потребители, очевидно ухудшилась в результате наступления Украины. Это касается бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и всего прочего. В стране начали вводить нормирование. Российские государственные СМИ не воспринимают это хорошо», – пишут журналисты.

Издание также ссылается на исследование Оксфордского института энергетических исследований (OIES), согласно которому Россия потеряла около пятой части своих нефтеперерабатывающих мощностей - с примерно 5,2 млн баррелей в сутки до полномасштабной войны до 3,8 млн баррелей сейчас.

«Сочетание большего географического потенциала, многочисленных атак и все более точного таргетинга на более сложные нефтеперерабатывающие установки, наряду с атаками на экспортную инфраструктуру, оказывает давление как на внутренний рынок России, так и на экспортную реализацию продукции», говорится в отчете OIES.

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Кроме внутреннего дефицита горючего, РФ сталкивается и с сокращением экспорта нефтепродуктов, которые приносят гораздо больше доходов, чем продажа сырой нефти.

По информации Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), в июне объемы отгрузки российских нефтепродуктов через морские порты достигли самого низкого уровня за весь период наблюдений.

В статье также напоминается о законопроекте о новых санкциях против России, инициатором которого был сенатор Линдси Грэм. Документ предусматривает возможность введения пошлин против государств, покупающих российскую нефть.

В то же время авторы отмечают, что главный вопрос остается открытым.

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«Главный вопрос заключается в том, изменят ли усиление ударов и их влияние на российскую экономику в расчетах Кремля. Более четырех лет санкций, относительно слабый рубль и международное осуждение этого не сделали», — подытожило издание.

Ранее сообщалось, что объемы переработки нефти в России в этом месяце упали до самого низкого уровня более чем за 20 лет .

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины вторично атаковали крупнейшую на Кавказе нефтебазу «Грушовая» в Новороссийске .

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