Вашингтон дедалі більше схиляється на бік України: експерт назвав причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Заяви президента США Дональда Трампа та представників його адміністрації свідчать про зміну американського підходу до війни Росії проти України.

Про це в етері Еспресо заявив керівник програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

За словами експерта, оцінювати заяви Дональда Трампа потрібно з урахуванням того, що його позиція може змінюватися залежно від обставин.

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«Оцінки заяв Дональда Трампа завжди треба супроводжувати зауваженням: станом на зараз. Тому станом на зараз виглядає так, що Сполучені Штати є посередником, але більш прихильним до України», — зазначив Мельник.

Він наголосив, що останні висловлювання американського президента та членів його команди свідчать про перегляд попередньої стратегії щодо завершення війни.

«Заяви, які Дональд Трамп зробив останнім часом, а також висловлювання його високопосадовців, свідчать про певну переоцінку підходів, що застосовувалися раніше. Це було б дуже бажано для України, з огляду на важливість завершення цього конфлікту та умови, на яких він має завершитися, насамперед для американських національних інтересів. Тому станом на зараз ситуація виглядає доволі сприятливою для України», — сказав експерт.

Водночас Мельник зауважив, що говорити про швидкий початок змістовних переговорів між Україною та Росією поки що не доводиться.

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«Попри те, що Дональд Трамп також доволі чітко зазначив, що саме має відбутися для того, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів, реальних перспектив початку конструктивних переговорів з російською стороною немає. Тобто тиск і сила — це те, що працює на переконання Росії в безперспективності подальшого продовження війни», — резюмував Мельник.

Раніше повідомлялося, що Кремль відкинув пропозиції американської сторони щодо припинення війни без поступок.

Ми раніше інформували, що заява президента США Дональда Трампа щодо можливості закриття неба над Україною для російських засобів повітряного нападу може свідчити про перспективу прямого залучення сил НАТО до захисту українського повітряного простору.

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