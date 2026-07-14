Астрологічний прогноз на 14 липня

Гірський кришталь / © Credits

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На яку частину тіла слід звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого категорично не можна робити? На всі ці запитання відповідає щоденний гороскоп.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто братися за нові справи, на них не вистачить сил, тому слід завершувати ті, що були розпочаті раніше, а ще краще — відпочити.

Символ дня: лампада.

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Стихія дня: вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливі кольори дня: червоний і чорний.

Щасливі камені дня: діамант, гірський кришталь.

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За яку частину тіла відповідає: головний мозок.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися тривалими, тому чим раніше ми почнемо лікування, тим краще.

Харчування дня: слід утриматися від гострих спецій та алкоголю.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки, тому — якщо є така можливість — варто відмовитися від неї.

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Дачні роботи дня: потрібно боротися з бур’янами та шкідниками.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, особливо якщо воно накладене на самотність.

Сни дня: про сни цієї ночі нікому не можна розповідати.

Табу дня: під забороною будь-яке зло — навіть на рівні задумів.

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Цитата дня: «Найпоширеніше бажання — відрізнятися від інших» (Вільям Шекспір).

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