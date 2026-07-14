- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 331
- Час на прочитання
- 2 хв
Астрологиня назвала головних маніпуляторів зодіаку
Як змусити іншу людину робити те, що тобі потрібно? Звісно, можна обманом або силою, але це некрасиво й занадто клопітно.
А ось маніпуляції є ідеальним способом, оскільки тут, здавалося б, нічого й не потрібно — цілком достатньо розбиратися в людській психології, але є ті, хто має таке уміння від народження.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала найкращих маніпуляторів Зодіаку.
Скорпіон
Скорпіони — найпроникливіший знак зодіаку, вони бачать наскрізь будь-якого співрозмовника, тому чудово розуміють, на яку, образно кажучи, «кнопку» потрібно натиснути, щоб людина вчинила так, як того хочуть представники цього знака. Така техніка є віртуозною, але водночас діє безвідмовно.
Рак
Раки діють м’якою силою: прагнучи домогтися свого, вони можуть просити, благати і, головне, ридати, пояснюючи, чому їм необхідно, щоб оточення вчинило саме так, а не інакше. Хтось може витримувати такий тиск довго, а у когось вистачає сил лише на кілька годин, після чого він здається.
Близнята
Близнята використовують найрізноманітніші способи маніпуляцій, але незмінно досягають успіху завдяки своїй чарівності та товариськості. Найчастіше вони провокують своїх «жертв», і така тактика майже ніколи не підводить, оскільки нікому не хочеться мати вигляд в очах представників цього знака як людина, нездатна на такий вчинок.
Читайте також:
Хірон у Тельці від 20 червня 2026 року до 5 травня 2034 року: що нас чекає в цей період
Зодіакальний гороскоп на липень 2026 року для всіх 12 знаків