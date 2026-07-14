Марко Рубіо та Дональд Трамп / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Дональда Трампа має намір домогтися фактичного демонтажу Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє CNN.

Державний секретар США Марко Рубіо звинуватив МКС у використанні міжнародного права як інструменту тиску на Сполучені Штати.

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Конфлікт між Вашингтоном і судом триває ще від першого президентського терміну Дональда Трампа, коли МКС намагався розслідувати ймовірні воєнні злочини американських військових в Афганістані. Під час другого терміну адміністрація Трампа вже запровадила санкції проти посадовців суду через розслідування щодо США та Ізраїлю.

У своїй статті для The Wall Street Journal Рубіо заявив, що Вашингтон має намір послідовно послаблювати діяльність МКС.

«Використовуючи всі інструменти, які є в розпорядженні нашого уряду, працюючи разом з кожним союзником, який готовий діяти спільно з нами, ми демонтуємо МКС — цеглина за цеглиною, якщо це буде необхідно», — наголосив держсекретар.

За даними CNN, Державний департамент США вже розпочав масштабну міжвідомчу кампанію, спрямовану на дипломатичну ізоляцію суду.

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Зокрема, Вашингтон закликає країни не визнавати юрисдикцію МКС та попереджає, що держави, які продовжать підтримувати суд і водночас отримуватимуть американську допомогу, можуть зіткнутися з додатковою перевіркою та переглядом співпраці.

Як зазначає телеканал, США також планують застосувати комплекс обмежувальних заходів, серед яких — заборона на в’їзд для співробітників МКС, анулювання віз та запровадження економічних санкцій.

Рубіо назвав МКС інструментом політичної боротьби.

«Його підтримує та керує потужна мережа лівих неурядових організацій, самовдоволених глобалістів та ворожих урядів країн третього світу, об’єднаних ворожнечею до США», — заявив він.

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За інформацією CNN, американські високопосадовці, зокрема держсекретар, його заступник та посли США, вже проводять переговори з державами — учасницями Римського статуту, щоб переконати їх вийти зі складу МКС та припинити фінансування суду.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп видав указ про застосування санкцій до Міжнародного кримінального суду за розгляд справ про воєнні злочини проти прем’єр-міністра Ізраїлю та його колишнього міністра оборони.

Ми раніше інформували, що МКС готує розслідування проти головного прокурора, який видав ордер на арешт Путіна.

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