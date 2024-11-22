Байден зробив заяву щодо ордерів МКС на арешт Нетаньягу та Галанта

Він запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться на боці Ізраїлю.

Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це стало відомо з заяви Байдена на сайті Білого дому.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом", - зазначив президент США

Байден також запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться на боці Ізраїлю в протистоянні загрозам його безпеці.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю.

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