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Байден зробив заяву щодо ордерів МКС на арешт Нетаньягу та Галанта

Байден зробив заяву щодо ордерів МКС на арешт Нетаньягу та Галанта

Президент США Джо Байден / Фото: Associated Press

Він запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться на боці Ізраїлю.

Президент США Джо Байден різко відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), який видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Про це стало відомо з заяви Байдена на сайті Білого дому.

"Видача МКС ордерів на арешт ізраїльських лідерів викликає обурення. Дозвольте мені ще раз чітко заявити: що б не мав на увазі МКС, немає ніякої рівнозначності – жодної – між Ізраїлем і ХАМАСом", - зазначив президент США

Байден також запевнив, що Сполучені Штати залишатимуться на боці Ізраїлю в протистоянні загрозам його безпеці.

Нагадаємо, МКС видав ордер на арешт прем'єра та ексміністра оборони Ізраїлю.

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