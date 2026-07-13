Буферна зона Путіна: Селезньов розкрив задум диктатора

Окупанти хочуть досягти "успіхів" на фронті / © Associated Press

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Росія розширює плани створення так званих буферних зон уздовж українського прикордоння, однак не має достатньо сил для їх реалізації.

Про це повідомив в етері Київ24 військовий журналіст Владислав Селезньов.

«Ще у травні 2024 року Кремль заявляв про намір просунутися на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині, але російські війська так і не змогли подолати українську оборону. Навіть залучення близько 720 тисяч військових не дало РФ змоги кардинально змінити ситуацію на ключових ділянках фронту», — зазначив він.

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Нагадаємо, головком Олександр Сирський заявив, що Росія прагне створити буферну зону в північних регіонах України, розширити наступальні дії у Запорізькій та Дніпропетровській областях і не відмовляється від планів повної окупації Луганщини та Донеччини.

Наприкінці червня Сирський повідомляв, що Росія може готувати наступ на Чернігівську область із території Брянської області. За його словами, Кремль розглядає різні сценарії нової наступальної операції, зокрема і з території Білорусі.

Водночас головнокомандувач вважає, що режим Олександра Лукашенка навряд чи погодиться на такий крок. Попри це українське військове командування враховує ймовірність розвитку подій за таким сценарієм.

На думку Сирського, відкриття нового напрямку бойових дій має на меті відтягнути українські резерви з ключових ділянок фронту, де Сили оборони ведуть активні бойові дії.

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