Путін визнав наслідки ударів ЗСУ та оголосив про нове рішення щодо Криму: деталі

Володимир Путін / © Associated Press

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Росія працює над створенням системи постачання палива до тимчасово окупованого Криму, до якої «Україні буде дуже складно дістатися».

Про це заявив російський диктатор Володимир Путін під час брифінгу.

За його словами, Росія працює над системою постачання палива до окупованого півострова, яка має бути менш вразливою до атак.

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«Росія працює над системою постачання палива до Криму, до якої противнику буде дуже складно дістатися», — сказав Путін.

Водночас він заявив, що удари Збройних сил України створюють для Росії певні проблеми із забезпеченням нафтопродуктами.

«Дії ЗСУ створюють певні проблеми з нафтопродуктами в Росії, але ситуація поступово буде виправлятися», — заявив президент РФ.

Путін також стверджує, що російська енергетична система залишається «дуже потужною та надійною».

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Раніше ми писали, що українська армія розпочала масштабну кампанію з повної логістичної ізоляції тимчасово окупованого Криму на суходолі, в морі та в повітрі. Завдяки успішним атакам вітчизняних ударних дронів півострів зіткнувся з масовими відключеннями електроенергії, гострим дефіцитом пального та стрімким скороченням туристичного потоку з Росії.

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