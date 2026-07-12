Почему Путин не останавливает войну: NYT назвала главную причину

Трамп и Путин / © ТСН

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Президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин избрали разные подходы к ведению войн, однако ни один из них пока не достиг своих политических целей.

Об этом говорится в аналитическом материале The New York Times.

Путин уже пятый год пытается силой заставить Украину к капитуляции, тогда как Трамп после нескольких недель боевых действий против Ирана решил сделать ставку на прекращение огня и переговоры.

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Несмотря на разницу в масштабах и характере конфликтов, обе войны, по мнению авторов, демонстрируют ограниченность военной силы как инструмента достижения политических целей.

Путин не готов остановиться без уступок

Как пишет NYT со ссылкой на источники, близкие Кремлю, российский президент рассматривает войну как главный инструмент давления на Украину и Запад.

По словам собеседников издания, Путин считает, что прекращение боевых действий без предварительных уступок лишит его рычагов влияния.

В прошлом году администрация Трампа якобы предлагала Москве ослабление санкций и экономическое сотрудничество в обмен на прекращение огня, однако Кремль отказался, настаивая на устранении так называемых первопричин войны — в частности, на отказе Украины от вступления в НАТО и выполнении других территориальных и политических требований России.

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В США критикуют Трампа за смену курса

В то же время в США часть экспертов считает, что Трамп слишком быстро отказался от военного давления на Иран.

Бывший генерал Джек Кин заявил, что Вашингтон потерял рычаги влияния, согласившись на прекращение боевых действий.

«Я действительно думаю, что мы потеряли наш рычаг влияния, когда остановили кампанию. Я бы предпочел вести переговоры, пока война продолжается, потому что именно тогда мы имеем преимущество. Разве это не то, как действует Путин? — сказал он.

Впрочем, другие эксперты подчеркивают, что, в отличие от российского президента, Трамп имеет больше возможностей изменять собственную стратегию.

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Бывший спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли отметил, что заявленные цели американского президента неоднократно менялись, поэтому ему проще заявить о достижении результата.

Война для Путина стала вопросом политического выживания

В материале отмечается, что за годы войны Россия понесла огромные человеческие и экономические потери. По оценкам NYT, погибли от 350 до 450 тысяч российских военных, а экономика страны испытывает все большее давление.

Несмотря на это, Путин продолжает демонстрировать готовность вести боевые действия и дальше.

В конце июня он заявил, что украинские удары по территории России не изменят его планы.

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«В силу катастрофического дефицита личного состава Вооруженные силы Украины, очевидно, считают, что это может стать их спасением. Но спасение киевского режима не входит в наши планы», — заявил Путин.

Войны стали испытанием для обоих лидеров

По мнению авторов The New York Times, и война России против Украины, и конфликт вокруг Ирана продемонстрировали, что даже великие государства не могут легко достигать политических целей только военной силой.

При этом если Путин продолжает придерживаться жесткой линии, то Трамп, наоборот, неоднократно менял свои подходы — от призывов уничтожить иранские ракеты до заявлений о том, что «было бы немного несправедливо» лишать Иран баллистических ракет, если другие страны их имеют.

По мнению NYT, именно эта разница в подходах стала одним из главных отличий между двумя лидерами, которые оказались в сложной политической ситуации, не достигнув поставленных целей.

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