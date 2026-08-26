Хотел узнать предков, а сдал убийцу: как невинный ДНК-тест разоблачил серийного маньяка США

ДНК / © Unsplash

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Одному из самых известных серийных убийц США Джозефу Джеймсу ДеАнджело удалось найти благодаря генеалогическому сайту, куда кто-нибудь из его дальних родственников загрузил собственные генетические данные.

Об этом рассказывает Space Daily.

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Родственник сделал это с вполне мирной целью — хотел узнать больше о своем происхождении. Данные ДНК попали на GEDmatch – бесплатный сервис, позволяющий пользователям сравнивать генетические профили и искать родственников.

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В 2018 году следователи загрузили туда генетический профиль, полученный из доказательств с поличным в Калифорнии.

Как вышли на ДеАнджело

Поиск не указал имя подозреваемого направления. Система нашла более тысячи далеких генетических родственников.

Генеалог Барбара Рей-Вентер начала восстанавливать семейные деревья, отсеивая людей по полу, возрасту и месту жительства. В результате осталось всего шесть мужчин.

Следователи проверили их данные. Только у одного были голубые глаза — именно такой признак ранее определили за ДНК с места преступления. Им оказался ДеАнджело.

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После этого полиция установила за ДеАнджело наблюдение. Детективы извлекли из его мусора использованную соломинку, а также взяли образец из дверной ручки его автомобиля. ДНК совпала с генетическим материалом из мест преступлений.

В апреле 2018 года ДеАнджело был арестован. В 2020 году он признал вину в 13 убийствах и получил пожизненное заключение без права досрочного освобождения.

Что изменило это дело

После ареста исследователи проанализировали 1,28 млн генетических профилей и пришли к выводу, что во многих случаях для поиска человека достаточно ДНК его троюродного или более близкого родственника.

Это значит, что человек может никогда не проходить генетический тест, но все равно попасть в поле поиска через кого-нибудь из семьи.

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После громкого дела правила начали менять. В 2019 году GEDmatch ограничил доступ стражей порядка к профилям без отдельного согласия пользователей, а впоследствии в США появились и дополнительные юридические ограничения.

Дело ДеАнджело стало одним из самых известных примеров того, как ДНК одного человека может помочь следователям выйти на совсем другого члена его семьи.

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