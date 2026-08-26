В Украине вырос показатель зарплаты для расчета пенсий: сколько он составляет

Расчет пенсии

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Пенсионный фонд Украины обнародовал новые данные о средней заработной плате, используемой при исчислении пенсий. По итогам июня 2026 года она составляла 28 169,69 грн. С начала года этот показатель вырос почти на 29%.

Однако это не означает, что средняя зарплата украинцев уже превысила 28 тыс. грн или что пенсионерам автоматически пересчитают выплаты в соответствии с новым показателем. Эта величина имеет специальное предназначение и используется в пенсионных расчетах.

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Зачем ПФУ определяет среднюю зарплату

Показатель средней заработной платы ПФУ требуется для исчисления пенсий. Речь идет о средней заработной плате (доходе) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для расчета пенсии.

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В июне 2026 года этот показатель составил 28 169,69 грн. Однако это не означает, что при назначении пенсии каждому автоматически учтут именно такую зарплату. Размер выплаты рассчитывается индивидуально, значение имеют заработок конкретного человека, его соотношение со средней зарплатой за соответствующие периоды и продолжительность страхового стажа.

Насколько вырос показатель средней зарплаты с начала года

В течение первой половины 2026 года ПФУ ежемесячно фиксировало его увеличение.

В начале года, в январе, он равнялся 21 876,06 грн, а уже в июне был на 6 293,63 грн больше.

В феврале расчетная зарплата составила 22455,11 грн.

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В марте — 23 218,24 грн.

Весной рост продолжился — в апреле показатель достиг 25 001,55 грн, а в мае — 25 636,03 грн.

Наивысшее значение за первые 6 месяцев зафиксировали в июне — 28 169,69 грн. Таким образом, по сравнению с январем прирост составляет около 28,8%.

Вырастут ли из-за этого уже назначенные пенсии

Рост средней зарплаты, используемой ПФУ для пенсионных расчетов, не означает, что пенсии всех пенсионеров сразу увеличатся. Новый месячный показатель, прежде всего, используется Пенсионным фондом при расчетах, связанных с назначением пенсий.

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Для людей, уже получающих пенсию, выплаты повышают по другим правилам — в частности, во время ежегодной индексации. Поэтому рост показателя средней зарплаты до 28 169,69 грн сам по себе не является основанием для автоматического перерасчета всех уже назначенных пенсий.

Очередную масштабную индексацию провели в марте 2026 года. Она охватила около 9,5 млн. граждан, а среднее повышение составило 648,93 грн. После пересчета средний размер пенсионной выплаты составил 7 137,26 грн.

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