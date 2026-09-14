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Сливовой соус к мясу: три лучших рецепта
Как приготовить сливовый соус к мясу: три проверенных рецепта.
Сливовой соус — удачный способ превратить обычные сезонные плоды в пикантное дополнение к мясу. Природная кислинка слив хорошо сочетается со сладостью и специями, поэтому вкус готового соуса можно легко менять — от мягкого кисло-сладкого до острого и насыщенного.
Приготовить его несложно, а большинство нужных продуктов найдется на обычной кухне. Собрали три проверенных рецепта сливового соуса, которые стоит попробовать.
1. Простой сливовый соус с чесноком
Основной вкус этого соуса создают сами сливы и чеснок.
Ингредиенты:
800 г синих слив;
2 ст. л. сахара;
0,5 ч. л. соли;
5 зубчиков чеснока;
щепотка прованских трав.
Приготовление:
Сливы помойте, уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После этого достаньте плоды, немного охладите, разрежьте пополам и удалите косточки.
Мякоть перебейте блендером до однородности. Переложите сливовое пюре в кастрюлю, добавьте размельченный чеснок, сахар, соль и прованские травки.
Варите на небольшом огне около 20 минут, периодически помешивая.
В результате получается густой кисло-сладкий соус с чесночной ноткой.
2. Острый сливовый соус из чили
Это рецепт для тех, кто любит более острые сочетания. Сладость слив здесь сочетается с чесноком, карри и острым перцем.
Ингредиенты:
500 г слив;
2 ст. л. сахара;
5 зубчиков чеснока;
1 ч. л. соли;
0,5 ч. л. карри;
половина перца чили.
Как приготовить:
Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте его на средний огонь.
Готовьте примерно 20-25 минут, время от времени помешивая. Добавьте пропущенный пресс чеснок, соль, карри и мелко нарезанный перец чили.
Перебейте массу погружным блендером до однородной смеси и проварите еще около 10 минут.
3. Пряный сливовый соус из хмели-сунели
Это самый насыщенный по количеству специй рецепт сливового соуса. Здесь к сливам добавляют чеснок, хмели-сунели, карри, острый перец и яблочный уксус.
Ингредиенты:
2 кг слив;
50 мл воды;
250 г сахара;
2 ч. л. сванской соли;
1 ч. л. обыкновенной соли;
1 ч. л. хмели-сунели;
0,5 ч. л. черного молотого перца;
0,5 ч. л. красного молотого перца;
1 ст. л. карри;
50 г чеснока;
30 мл яблочного уксуса 6%.
Приготовление:
Сливы промойте, разрежьте и удалите косточки. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и варите около 15–20 минут, периодически помешивая.
Когда сливы станут мягкими, перебейте их блендером. Добавьте сахар, соль, хмели-сунели, карри, черный и красный перец, измельченный чеснок и яблочный уксус.
Перемешайте, доведите до кипения и готовьте еще около 10 минут.
Соус подходит к шашлыку, запеченному и жареному мясу, курице, а также может служить основой для маринада.
Какой рецепт сливового соуса выбрать
Если требуется универсальный и не слишком острый соус, самый простой вариант — сливы с чесноком и прованскими травами.
Любителям острого больше подойдет рецепт из чили и карри.
Третий вариант имеет самый насыщенный пряный вкус благодаря хмелю-сунели, перцу, чесноку и яблочному уксусу. Его особенно уместно подавать в шашлык и другое мясо с выразительной корочкой.
Все три рецепта можно приготовить из обычных сезонных слив, поэтому для них не нужны редкие или дорогостоящие ингредиенты.