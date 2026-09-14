Сливовой соус к мясу: три лучших рецепта

Сливовой соус

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Сливовой соус — удачный способ превратить обычные сезонные плоды в пикантное дополнение к мясу. Природная кислинка слив хорошо сочетается со сладостью и специями, поэтому вкус готового соуса можно легко менять — от мягкого кисло-сладкого до острого и насыщенного.

Приготовить его несложно, а большинство нужных продуктов найдется на обычной кухне. Собрали три проверенных рецепта сливового соуса, которые стоит попробовать.

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1. Простой сливовый соус с чесноком

Основной вкус этого соуса создают сами сливы и чеснок.

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Ингредиенты:

800 г синих слив;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

5 зубчиков чеснока;

щепотка прованских трав.

Приготовление:

Сливы помойте, уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После этого достаньте плоды, немного охладите, разрежьте пополам и удалите косточки.

Мякоть перебейте блендером до однородности. Переложите сливовое пюре в кастрюлю, добавьте размельченный чеснок, сахар, соль и прованские травки.

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Варите на небольшом огне около 20 минут, периодически помешивая.

В результате получается густой кисло-сладкий соус с чесночной ноткой.

2. Острый сливовый соус из чили

Это рецепт для тех, кто любит более острые сочетания. Сладость слив здесь сочетается с чесноком, карри и острым перцем.

Ингредиенты:

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500 г слив;

2 ст. л. сахара;

5 зубчиков чеснока;

1 ч. л. соли;

0,5 ч. л. карри;

половина перца чили.

Как приготовить:

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте его на средний огонь.

Готовьте примерно 20-25 минут, время от времени помешивая. Добавьте пропущенный пресс чеснок, соль, карри и мелко нарезанный перец чили.

Перебейте массу погружным блендером до однородной смеси и проварите еще около 10 минут.

3. Пряный сливовый соус из хмели-сунели

Это самый насыщенный по количеству специй рецепт сливового соуса. Здесь к сливам добавляют чеснок, хмели-сунели, карри, острый перец и яблочный уксус.

Ингредиенты:

2 кг слив;

50 мл воды;

250 г сахара;

2 ч. л. сванской соли;

1 ч. л. обыкновенной соли;

1 ч. л. хмели-сунели;

0,5 ч. л. черного молотого перца;

0,5 ч. л. красного молотого перца;

1 ст. л. карри;

50 г чеснока;

30 мл яблочного уксуса 6%.

Приготовление:

Сливы промойте, разрежьте и удалите косточки. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и варите около 15–20 минут, периодически помешивая.

Когда сливы станут мягкими, перебейте их блендером. Добавьте сахар, соль, хмели-сунели, карри, черный и красный перец, измельченный чеснок и яблочный уксус.

Перемешайте, доведите до кипения и готовьте еще около 10 минут.

Соус подходит к шашлыку, запеченному и жареному мясу, курице, а также может служить основой для маринада.

Какой рецепт сливового соуса выбрать

Если требуется универсальный и не слишком острый соус, самый простой вариант — сливы с чесноком и прованскими травами.

Любителям острого больше подойдет рецепт из чили и карри.

Третий вариант имеет самый насыщенный пряный вкус благодаря хмелю-сунели, перцу, чесноку и яблочному уксусу. Его особенно уместно подавать в шашлык и другое мясо с выразительной корочкой.

Все три рецепта можно приготовить из обычных сезонных слив, поэтому для них не нужны редкие или дорогостоящие ингредиенты.

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