ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Подборки рецептов
Количество просмотров
68
Время на прочтение
3 мин

Сливовой соус к мясу: три лучших рецепта

Как приготовить сливовый соус к мясу: три проверенных рецепта.

Автор публикации
Фото автора: Анна Носова Анна Носова
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сливовой соус

Сливовой соус

Сливовой соус — удачный способ превратить обычные сезонные плоды в пикантное дополнение к мясу. Природная кислинка слив хорошо сочетается со сладостью и специями, поэтому вкус готового соуса можно легко менять — от мягкого кисло-сладкого до острого и насыщенного.

Приготовить его несложно, а большинство нужных продуктов найдется на обычной кухне. Собрали три проверенных рецепта сливового соуса, которые стоит попробовать.

1. Простой сливовый соус с чесноком

Основной вкус этого соуса создают сами сливы и чеснок.

Ингредиенты:

  • 800 г синих слив;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 0,5 ч. л. соли;

  • 5 зубчиков чеснока;

  • щепотка прованских трав.

Приготовление:

Сливы помойте, уложите в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. После этого достаньте плоды, немного охладите, разрежьте пополам и удалите косточки.

Мякоть перебейте блендером до однородности. Переложите сливовое пюре в кастрюлю, добавьте размельченный чеснок, сахар, соль и прованские травки.

Варите на небольшом огне около 20 минут, периодически помешивая.

В результате получается густой кисло-сладкий соус с чесночной ноткой.

2. Острый сливовый соус из чили

Это рецепт для тех, кто любит более острые сочетания. Сладость слив здесь сочетается с чесноком, карри и острым перцем.

Ингредиенты:

  • 500 г слив;

  • 2 ст. л. сахара;

  • 5 зубчиков чеснока;

  • 1 ч. л. соли;

  • 0,5 ч. л. карри;

  • половина перца чили.

Как приготовить:

Сливы помойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Переложите в кастрюлю, добавьте сахар и поставьте его на средний огонь.

Готовьте примерно 20-25 минут, время от времени помешивая. Добавьте пропущенный пресс чеснок, соль, карри и мелко нарезанный перец чили.

Перебейте массу погружным блендером до однородной смеси и проварите еще около 10 минут.

3. Пряный сливовый соус из хмели-сунели

Это самый насыщенный по количеству специй рецепт сливового соуса. Здесь к сливам добавляют чеснок, хмели-сунели, карри, острый перец и яблочный уксус.

Ингредиенты:

  • 2 кг слив;

  • 50 мл воды;

  • 250 г сахара;

  • 2 ч. л. сванской соли;

  • 1 ч. л. обыкновенной соли;

  • 1 ч. л. хмели-сунели;

  • 0,5 ч. л. черного молотого перца;

  • 0,5 ч. л. красного молотого перца;

  • 1 ст. л. карри;

  • 50 г чеснока;

  • 30 мл яблочного уксуса 6%.

Приготовление:

Сливы промойте, разрежьте и удалите косточки. Переложите в кастрюлю с толстым дном, добавьте воду и варите около 15–20 минут, периодически помешивая.

Когда сливы станут мягкими, перебейте их блендером. Добавьте сахар, соль, хмели-сунели, карри, черный и красный перец, измельченный чеснок и яблочный уксус.

Перемешайте, доведите до кипения и готовьте еще около 10 минут.

Соус подходит к шашлыку, запеченному и жареному мясу, курице, а также может служить основой для маринада.

Какой рецепт сливового соуса выбрать

Если требуется универсальный и не слишком острый соус, самый простой вариант — сливы с чесноком и прованскими травами.

Любителям острого больше подойдет рецепт из чили и карри.

Третий вариант имеет самый насыщенный пряный вкус благодаря хмелю-сунели, перцу, чесноку и яблочному уксусу. Его особенно уместно подавать в шашлык и другое мясо с выразительной корочкой.

Все три рецепта можно приготовить из обычных сезонных слив, поэтому для них не нужны редкие или дорогостоящие ингредиенты.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie