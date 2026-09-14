Горы мусора и миллионы в бюджет: сколько Умань заработала на паломничестве хасидов

Умань подводит итоги Рош га-Шана-2026 / © Getty Images

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В Умани коммунальные службы работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия массового паломничества хасидов на празднование Рош ха-Шана. После отъезда тысяч паломников в районе паломничества осталось 200 тонн бытового мусора. В то же время город подсчитывает прибыль от туристического сбора, который принесли паломники-хасиды.

Об этом пишет «Суспільне Черкаси».

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Первый заместитель мэра Умани Олег Ганич рассказал, что в первые дни приезда паломников с 4 сентября коммунальные службы работали во время комендантского часа ночью. А уже в дни празднования техника и уборщики работали круглые сутки.

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По его словам, в этом году в Умань на празднование Рош ха-Шана приехали 50 тысяч верующих. Уборку по такому количеству паломников организовали круглосуточно.

«Это непросто, потому что мы понимаем, что в наш не очень большой город приехал еще один город. Приехало не просто, а в небольшую определенную территорию, где они находятся. Мы понимаем, что даже сейчас, когда паломники покинут дома, в которых они проживали, люди, бравшие их на жительство, будут доносить свой мусор. И я думаю, что минимум полторы-две недели мы будем этот мусор постоянно вывозить», — сказал чиновник.

Ганич подсчитал, что в этом году в городской бюджет Умани поступит более 25 миллионов гривен туристического сбора. 15% этой суммы пойдет на перекрытие расходов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, и на вывоз мусора.

Согласно действующим нормам Налогового кодекса Украины и решениям Уманского городского совета, в 2026 году туристический сбор составляет:

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432,35 грн в сутки с человека — если проживание происходит в квартирах, жилых домах, комнатах, коттеджах и других подобных объектах;

216,18 грн в сутки с человека — если турист проживает в гостинице, хостеле, кемпинге, мотеле, общежитии, пансионате или другом заведении гостиничного типа.

Заметим, что эти 25 млн грн — далеко не вся прибыль, которую приносят хасиды для жителей Умани и не только. Во время массового половинства хасидов в Умани растет спрос на гостиницы, квартиры и дома для аренды, питание, магазины, транспорт и различные услуги. Заработать на паломниках также могут перевозчики, которые при отсутствии авиасообщения устраивают автобусные трансферы хасидам от границы.

В то же время точной цифры, сколько в среднем тратит паломник-хасид в Украине, нет. Вероятно, это связано с тем, что большинство услуг, в том числе перевозка и аренда жилья, находится преимущественно «в тени» и не облагается налогом.

Как отмечает DW, несмотря на войну, сложную логистику и постоянный рост цен, многие паломники готовы тратить от нескольких тысяч до десятков тысяч долларов ради этой поездки.

Ранее мы писали, что в Умани накануне Рош ха-Шана ночлег стоит за $2000, а цены растут на 1000%.

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Также сообщалось, что для обеспечения безопасности и спокойствия в районе массового пребывания брацлавских хасидов в Умани находилась группа израильских правоохранителей.

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