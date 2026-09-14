"Шахтер" разобрался с "Черноморцем" и догнал по очкам лидера УПЛ

"Шахтер" / © ФК Шахтер

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"Шахтер" обыграл "Черноморец" в матче шестого тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2026/27. Поединок на "Арене Львов" во Львове завершился со счетом 2:0.

Уже на 13-й минуте встречи "горняки" открыли счет — Олег Очеретько головой переправил мяч в ворота после подачи Невертона с левого фланга.

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На 34-й минуте дончане удвоили свое преимущество — Лука Мейреллиш забил ударом головой после навеса, который с правого фланга исполнил Валерий Бондарь.

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Обзор матча "Шахтер" — "Черноморец"

После этой победы "Шахтер" (15 баллов) вернулся на второе место в УПЛ, догнав по очкам лидера чемпионата — "Полесье". У "Черноморца" остается 4 пункта и 13-я ступенька турнирной таблицы.

В следующем туре УПЛ "горняки" 20 сентября будут противостоять ЛНЗ, а "моряки" 18 сентября примут "Оболонь".

Перед этим "Шахтер" 17 сентября проведет матч 1/16 финала Кубка Украины с "Ольховцами", выступающими во Второй лиге.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" стартовал в Лиге чемпионов боевой ничьей против ПСВ.

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