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В черном платье с глубоким декольте и бахромой: эффектная Джулианна Мур на кинофестивале в Торонто
65-летняя актриса появилась на красной дорожке в лаконичном наряде, изюминкой которого стало асимметричное украшение.
Джулианна Мур посетила премьеру фильма «Дебют», которая состоялась в театре Принцессы Уэльской в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.
На красную дорожку актриса вышла в черном платье макси на тонких бретельках. Наряд имел глубокое V-образное декольте, прямой силуэт и длинную бахрому, нашитую на ткань асимметричными полосами.
Стилисты уложили волосы звезды в гладкий низкий пучок с пробором посередине и нанесли нежный макияж с розовыми румянами и ягодной помадой. У нее также был нюдовый маникюр. Уши Мур украсила бриллиантовыми серьгами, а на руке сияло кольцо с бриллиантами.
Напомним, Джулианна Мур появилась на Каннском кинофестивале в красном платье с открытыми плечами от Bottega Veneta.