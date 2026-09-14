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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В черном платье с глубоким декольте и бахромой: эффектная Джулианна Мур на кинофестивале в Торонто

65-летняя актриса появилась на красной дорожке в лаконичном наряде, изюминкой которого стало асимметричное украшение.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джулианна Мур

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур посетила премьеру фильма «Дебют», которая состоялась в театре Принцессы Уэльской в рамках Международного кинофестиваля в Торонто.

На красную дорожку актриса вышла в черном платье макси на тонких бретельках. Наряд имел глубокое V-образное декольте, прямой силуэт и длинную бахрому, нашитую на ткань асимметричными полосами.

Джулианна Мур / © Getty Images

Джулианна Мур / © Getty Images

Стилисты уложили волосы звезды в гладкий низкий пучок с пробором посередине и нанесли нежный макияж с розовыми румянами и ягодной помадой. У нее также был нюдовый маникюр. Уши Мур украсила бриллиантовыми серьгами, а на руке сияло кольцо с бриллиантами.

Напомним, Джулианна Мур появилась на Каннском кинофестивале в красном платье с открытыми плечами от Bottega Veneta.

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