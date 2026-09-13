Поїхали лагодити світло і потрапили під удар: росіяни вбили енергетика

Російський дрон атакував бригаду енергетиків на Сумщині / © ТСН

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У неділю, 13 вересня, російські військові прицільно атакували безпілотником автомобіль українських енергетиків, які виконували відновлювальні роботи у Конотопському районі Сумської області. Внаслідок цього підступного удару одна людина загинула, ще один фахівець обленерго зазнав поранень.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

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Наслідки удару РФ по енергетиках

Працівники місцевого РЕМ виїхали на черговий виклик для ремонту пошкодженої електромережі. Саме в цей момент їхній службовий транспорт став мішенню для ворожого ударного дрона. Вибух завдав автомобілю критичних ушкоджень.

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На жаль, 53-річний водій бригади отримав важкі травми і загинув на місці інциденту. Його 50-річний колега, який працював електромонтером, зазнав серйозних поранень.

«Його доставили до лікарні, де медики надають необхідну допомогу», — додав посадовець.

Цілеспрямований терор росіян

Місцева влада наголошує, що окупанти чудово розуміють, куди саме вони спрямовують свою зброю. Ворог продовжує методично нищити інфраструктуру та вбивати фахівців, які забезпечують базові потреби жителів прикордонних областей. Цей напад є ще одним доказом терористичних методів ведення війни.

«Це черговий цинічний злочин росіян, який забрав життя цивільної людини», — підкреслив Григоров.

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Керівництво області висловило щирі співчуття рідним та близьким загиблого працівника.

Нагадаємо, цього ж дня Росія атакувала залізницю у Вінницькій області. Внаслідок атаки спалахнула пожежа.

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