Маленькая пятнистая кошка оказалась сенсацией: генетики нашли новый вид животного

Дикая кошка Фото wikimedia

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В Боливии ученые описали новый вид дикой кошки — Leopardus tilcayo, которая стала первым новым видом кошачьих семей, открытым за более века.

Об этом сообщает National Geographic со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

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История открытия началась еще в 2016 году. Биология и исследовательница National Geographic Паола Ногалес-Аскаррунс получила сообщение от приюта для диких животных в Боливии о необычной кошке.

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Животное еще котенком нашел местный житель у дороги неподалеку от леса. Сначала он решил, что это домашняя кошка и забрал ее к себе. Приблизительно через год мужчина понял, что животному лучше находиться в специальном приюте.

Ногалес-Аскаррунс посетила кошку в центре Senda Verde. Ее сразу заинтересовали необычные черты животного: маленькая морда, короткие округлые уши, длинные усы и пятна, похожие на окрас леопарда.

«Я сделала около сотни фотографий. Я была так увлечена», — вспоминала исследовательница.

Первоначально ученая считала, что перед ней представитель вида Leopardus tigrinus, известного как тигровая кошка, онцила или тигрильо. Этот вид описали еще в 1775 году, а его ареал долгое время считали значительно более широким и охватывающим часть Боливии.

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Необычные пятна стали подсказкой

В 2019 году Ногалес-Аскаррунс работала над справочником о видах кошачьих Боливии и обратила внимание, что ее животное не похоже на изображение из Бразилии.

В частности, розетки на ее шерсти были значительно больше. Это заставило исследовательницу подробнее проверить, к какому виду действительно принадлежит кошка.

Для окончательного решения загадки потребовался генетический анализ. Ногалес-Аскаррунс вместе с генетиком Эдуардо Эйзириком из Папского католического университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии и соавтором исследования Йонасом Лескроартом из Антверпенского университета проанализировали геном животного.

Результаты показали, что кошка имеет особое место на эволюционном дереве кошачьих.

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Новому виду было предложено название Leopardus tilcayo — в честь местного названия этого животного. По словам Ногалес-Аскаррунс, исследователи спрашивали у местных жителей, почему они называют кошку именно так. В ответ услышали, что так ее называл дед, а затем это название продолжили использовать другие.

Вид разошёлся с другими кошками около 1,4 млн лет назад

Для исследования ученые сравнили полные геномы 38 особей разных представителей рода Leopardus. Оказалось, что L. tilcayo отделился от других тигровых кошек примерно 1,4 млн. лет назад.

Это открытие также изменило представление ученых о самой группе тигровых кошек. То, что раньше считали одним видом, постепенно оказалось комплексом из нескольких генетически отличных видов.

2013 исследователи получили доказательства существования двух отдельных видов вместо одного Leopardus tigrinus. В 2024 году предложили выделить еще один генетически отличный вид. Теперь новое исследование доказывает существование уже пяти видов тигровых кошек.

Ученые также обнаружили признаки нового подвида тигровой кошки в Перу. Отдельно исследование породило предположение, что маргай, до сих пор считавшийся одним видом на территории от Мексики до Аргентины, также может включать несколько различных видов. В то же время, для подтверждения этого нужны дополнительные генетические исследования.

О новой кошке до сих пор почти ничего не известно

В настоящее время исследователи точно знают, что Leopardus tilcayo живет в экосистеме лесов Юнгас в Боливии. Однако многие детали его жизни остаются неизвестными.

Ученые пока не установили, чем именно питается этот вид, какие животные охотятся за ним и как он размножается. Также нет точных данных о численности tilcayo в дикой природе.

Открытие имеет значение не только для систематики. Определение отдельных видов оказывает непосредственное влияние на их природоохранный статус. Если большую популяцию считать одним видом, она может казаться менее уязвимой. Если же выяснится, что это несколько отдельных видов с меньшими ареалами и популяциями, то каждый из них потребует отдельной оценки.

Специалист из малых диких кошек Джеймс Сандерсон, не являвшийся автором исследования, отметил, что появление нового вида может усилить потребность в охране таких животных.

В то же время, исследователи считают, что Leopardus tilcayo может быть не последней новой кошкой, которую наука обнаружит благодаря современному генетическому анализу. По словам ученых, подобные методы могут помочь найти другие неизвестные виды маленьких диких кошек в Африке и Азии.

«Наш мир очень сложен. Иногда мы думаем, что большинство уже известно и открывать осталось немного. Но на самом деле все наоборот», — сказала Ногалес-Аскаррунс.

Ранее говорилось, что в Чернигове спасли кошку, которая после смерти хозяйки провела в пустой квартире 19 дней.

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