- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Запіканка з кабачків, курки та сиру: рецепт легкого та корисного обіду
Якщо ви хочете приготувати на обід або вечерю щось легке та смачне — запіканка з кабачків, курки та сиру стане чудовим вибором і неодмінно сподобається вам та вашій родині.
Куряче філе обов’язково замаринуйте у сметані та гірчиці — завдяки маринаду страва вийде соковитою та ароматною.
Інгредієнти
- куряче філе
- 400 г
- кабачки
- 300 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- твердий сир
- 70 г
- курячі яйця
- 3 шт.
- сметана
- 1,5 ст. л.
- гірчиця по-французьки
- 1 ст. л.
- олія
- 20 г
- мелений чорний перець
-
- сіль
-
Куряче філе промийте, висушіть паперовим рушником, наріжте дрібними кубиками. Додайте сметану, гірчицю, мелений чорний перець, сіль, перемішайте та залиште на 15–20 хвилин.
Кабачки натріть на великій тертці та відіжміть зайву рідину.
Цибулю очистьте і наріжте дрібними кубиками. У сковороді розігрійте олію та обсмажте цибулю до м’якості.
Твердий сир натріть на великій тертці.
У миску викладіть мариноване куряче філе, кабачки, цибулю, додайте яйця, мелений чорний перець, посоліть і перемішайте.
У форму для запікання викладіть масу, розрівняйте її і запікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин, потім посипте твердим сиром і запікайте ще 8–10 хвилин до золотистого кольору.
Поради:
Готову запіканку можна посипати зеленню.