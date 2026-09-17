"Шлях веде до воріт пекла": прем’єр Чехії зробив заяву про переговори Зеленського та Путіна

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що війна Росії проти України перетворилася на тривале протистояння на виснаження, а подальша ескалація може призвести до масштабнішого конфлікту.

Про це він сказав під час Празького оборонного саміту 17 вересня.

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Бабіш зазначив, що станом на 17 вересня повномасштабна війна триває 1666 днів — це на 99 днів довше, ніж Перша світова війна.

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«Шлях, яким зараз іде світ, не веде до безпеки. Він веде просто до воріт пекла. Він веде нас до Третьої світової війни», — заявив чеський прем’єр.

Бабіш закликав до переговорів

На його думку, Європа разом зі США має домогтися того, щоб президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін сіли за стіл переговорів.

Бабіш заявив, що дипломатію не варто сприймати як прояв слабкості, назвавши її шляхом до припинення нинішнього протистояння.

Водночас під час дискусії чеський прем’єр прямо назвав Путіна агресором, а його дії — неприйнятними. Якими саме мають бути умови потенційних переговорів, Бабіш не уточнив.

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Чехія пропонує створити Euro-Patriot

Окремо Бабіш погодився з позицією Зеленського щодо загрози балістичних ракет.

Він запропонував створити спільну європейську систему протиракетної оборони Euro-Patriot. За його словами, Європа могла б організувати ліцензійне виробництво систем Patriot, використати досвід України, отриманий під час війни, а надалі розробити власну систему оборони.

Нагадаємо, армія РФ вкотре атакувала український супермаркет. Цього разу на правобережжі Запоріжжя.

Також росіяни вдарили дроном по автобусу з пасажирами. FPV-дрон влучив поблизу громадського транспорту на зупинці.

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