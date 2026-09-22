Купюри 1, 2, 5 і 10 гривень хочуть повернути в обіг: що відомо

Кабмін просять повернути паперові 1, 2, 5 та 10 гривень / © Getty Images

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На сайті Кабінету міністрів зареєстрували петицію із закликом відновити випуск та обіг паперових банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.

Як зазначається в тексті електронної петиції №41/010962-26еп, повна заміна дрібних банкнот металевими монетами створила низку побутових та практичних незручностей для громадян під час щоденних розрахунків.

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Автори петиції називають дрібні монети важкими, скаржаться, що вони займають багато місця в гаманцях, є незручними для використання людьми похилого віку та особами з порушеннями зору чи моторики через подібність розмірів і форм. Окрім цього, у багатьох сферах роздрібної торгівлі та на транспорті залишається потреба в зручному та швидкому готівковому розрахунку.

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«Ми не пропонуємо повністю відмовлятися від монет, адже вони мають триваліший термін експлуатації. Проте найкращим рішенням для суспільства є забезпечення свободи вибору та компромісу — запровадження паралельного обігу як паперових банкнот, так і монет номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень», — йдеться у тексті петиції.

Нагадаємо, від 2 березня 2026 року Національний банк України (НБУ) повністю вилучив з готівкового обігу старі банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років. Їх замінили відповідними металевими монетами.

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