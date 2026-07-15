Купюра 5000 гривень уже на підході?: в НБУ відповіли на чутки про нову банкноту

У НБУ відповіли, чи надрукують купюру 5 000 гривень

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Після офіційного оголошення про випуск нової банкноти найвищого номіналу у 2 000 гривень серед українців почали активно ширитися запитання про подальші кроки фінансового регулятора. Громадян неабияк зацікавило, чи стане наступним етапом реформи поява в гаманцях ще більшої купюри — наприклад, номіналом 5 000 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Національного банку України та дали відповідь на головні побоювання суспільства.

Чи варто чекати на 5 000 гривень

У Нацбанку пояснили, що рішення про запровадження нових номіналів ухвалюються не спонтанно, а на основі глибокого аналізу економічних чинників. Фахівці використовують спеціальні математичні моделі, за якими працюють провідні центральні банки світу. У відповідь на запитання про можливість запровадження банкноти у 5 000 гривень регулятор розставив усі крапки над «і».

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«Розглядаючи питання введення банкнот вищих номіналів, Національний банк передусім бере до уваги економічні чинники та моделі. Наразі оптимальним найвищим номіналом для нашої країни є 2 000 гривень», — наголосили у відомстві та відкинули ідею про п’ятитисячну купюру.

Чому виникла гостра потреба у двотисячній купюрі

Головною причиною такого оновлення стали суттєві економічні зміни за останні сім років. Від моменту появи банкноти у 1 000 гривень середня зарплата українців зросла втричі, а ціни підскочили вдвічі. Якщо раніше для видавання середньої зарплати вистачало десяти найвищих купюр, то зараз для цього потрібно понад 30 таких папірців.

Крім того, через війну обсяг готівки в обігу зріс понад удвічі та перевищив 970 мільярдів гривень. Водночас у НБУ заспокоюють: випуск нових грошей не означає увімкнення «друкарського верстата». Нові банкноти надходитимуть винятково на заміну зношених, тож це жодним чином не спровокує зростання інфляції.

Інноваційний захист та історичний символізм

Офіційно банкнота номіналом 2 000 гривень увійде в обіг від 4 вересня 2026 року. На ній буде зображено видатного українського поета-дисидента Василя Стуса. Сама дата має глибокий історичний символізм, адже саме цього дня поет провів свій перший публічний протест і рівно через 20 років трагічно загинув у радянському таборі.

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Нові гроші стануть справжнім технологічним проривом у сфері безпеки та матимуть понад 20 елементів захисту. Це перша в світі купюра, яка отримала унікальну анімовану стрічку AnimaTM Colour. Завдяки цій поліхромній деталі під час зміни кута нахилу зображення Тризуба ефектно змінюватиметься на знак гривні.

Нагадаємо, психологічно поява нових грошей може мати гнітючий ефект для населення, яке сприйме це як сигнал до зростання цін. Але експерти запевняють, що поява нової банкноти номіналом 2 000 гривень не вплине на ціни, адже це не збільшить кількість грошей в обігу.

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