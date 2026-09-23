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Дата публікації
Категорія
Суспільство
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76
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Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт очолили церемонію прощання з принцесою Астрід

В Осло сьогодні попрощалися з принцесою Астрід, сестрою покійного короля Гаральда V, яка померла за два дні після його похорону.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт

Король Гокон VIII та королева Метте-Маріт / © Getty Images

У середу в церкві Ріс в Осло відбулися офіційні прощання з принцесою Астрід, тіткою нинішнього короля Гокона VIII. Після смерті короля Гаральда V 28 серпня королівський дім пережив другу серйозну втрату лише за чотирнадцять днів, 11 вересня. Тепер королівська родина зібралася на похорон Астрід.

Було лише кілька хвилин до 13:00, коли труну, вкриту норвезьким національним прапором і охоронювану Королівською гвардією, внесли до церкви Ріс, повної гостей, готових попрощатися з принцесою Астрід.

Принцеса Астрід на похороні брата — короля Гаральда V за кілька днів до своєї смерті / © Associated Press

Принцеса Астрід на похороні брата — короля Гаральда V за кілька днів до своєї смерті / © Associated Press

Король Гокон та королева Метте-Маріт прибули до храму у супроводі спадкової принцеси Інгрід Олександри та королеви Соні. Сім'ю також представляли принцеса Марта Луїза, її чоловік Дурек Веррет і три дочки принцеси, тоді як принц Сверре Магнус був відсутній, оскільки цього тижня розпочав навчання в університеті в Лісабоні.

Похорон принцеси Астрід Норвезької / © Getty Images

Похорон принцеси Астрід Норвезької / © Getty Images

Серед присутніх членів міжнародних королівських сімей були спадкова принцеса Вікторія Шведська, одна з перших у храмі, а також принцеси Астрід і Лоран Бельгійські.

Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт / © Getty Images

Король Гокон VIII і королева Метте-Маріт / © Getty Images

Похоронна меса поєднувала у собі формальності королівського протоколу з глибоко особистими та інтимними деталями.

Принцеса Інгрід Олександра і королева Соня / © Getty Images

Принцеса Інгрід Олександра і королева Соня / © Getty Images

Похорон, повністю сплачений державою за згодою уряду Йонаса Гара Стере на знак визнання її багаторічної служби товариству, був відкритий для публіки і залучив сотні городян, які бажали віддати останні почесті принцесі. Її труна тепер лежать на цвинтарі Ріс, в парафіяльній церкві, з якою вона була пов'язана протягом усього свого життя і де був похований її чоловік, Йоган Мартін Фернер, після своєї смерті 2015 року.

Кронпринцеса Вікторія Шведська, принцеса Астрід і Лоран Бельгійські / © Getty Images

Кронпринцеса Вікторія Шведська, принцеса Астрід і Лоран Бельгійські / © Getty Images

Принцеса Марта-Луїза і її чоловік Дурек Верретт / © Getty Images

Принцеса Марта-Луїза і її чоловік Дурек Верретт / © Getty Images

Похорон принцеси Астрід Норвезької / © Getty Images

Похорон принцеси Астрід Норвезької / © Getty Images

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