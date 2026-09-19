Учені знайшли "вимикач" раку та гепатиту B: треба просто прибрати один ген

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Учені з Китайської академії наук виявили ген ANKRD11, який, будучи заблокованим, посилює здатність імунних клітин справлятися з хронічним гепатитом B та онкологічними захворюваннями.

Результати дослідження опубліковані у журналі Nature Immunology.

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Під час експериментів на гризунах видалення цього гена з CD8+ Т-лімфоцитів сприяло більш ефективній боротьбі імунітету з ураженими та пухлинними клітинами.

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Вірусний гепатит B хронічної течії вражає близько 296 млн людей по всьому світу і може призвести до цирозу та раку печінки. У разі тривалої інфекції CD8+ Т-клітини, які зазвичай знищують заражені клітини, втрачають свою активність. Тому вчені активно шукають методи відновлення їхньої працездатності.

Генетичний скринінг показав, що ANKRD11 діє як інгібітор імунної відповіді. Цей білок пригнічує сигнальний шлях AP-1, який необхідний Т-клітин для активації генів, що беруть участь у противірусному та протипухлинному захисті.

Після видалення гена Ankrd11 безпосередньо з Т-клітин мишей клітини продовжували нормально розвиватися, але їх активність значно зросла. Вони почали виробляти більше молекул, необхідні імунної відповіді, стали менш сприйнятливі до переважних сигналів і ефективніше знищували заражені вірусом клітини.

Дослідники вважають, що блокування ANKRD11 може стати перспективним напрямком розробки нових методів імунотерапії хронічного гепатиту B і раку у людей. Однак перед застосуванням цього підходу необхідно провести додаткові дослідження для оцінки його ефективності та безпеки.

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Раніше вчені з’ясували, що десятки тисяч років тому неандертальці під час схрещування із сучасними людьми передали нам унікальну генетичну спадщину, але лише частина населення успадкувала особливий варіант гена, який дозволяє набагато легше нарощувати м’язову масу.

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