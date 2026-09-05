Чи може татуювання нашкодити здоров’ю: останні дослідження

Чи може татуювання нашкодити здоров’ю / © Associated Press

Реклама

Останніми місяцями навколо татуювань точаться дедалі більше дискусій. Дослідження, опубліковане в PNAS, показало, що пігменти татуювального чорнила можуть потрапляти до лімфатичних вузлів і викликати там запалення. А нові наукові дані вже вивчають можливий вплив татуювань на деякі види раку, про це розповіло видання Womenʼs Health. Водночас лікарі наголошують, що говорити про доведену причинно-наслідкову залежність поки зарано.

Що показують дослідження

Дані наразі неоднозначні, а дослідження тривають. Наприклад, у данському дослідженні близнюків 2025 року люди з татуюваннями мали приблизно у 1,62 раза вищий ризик раку шкіри. Великі татуювання, розміром більші за долоню, також можуть підвищувати ризик лімфоми. Але ключове слово тут — «асоціація», тобто це не означає, що татуювання безпосередньо спричиняють рак.

Реклама

Водночас певні теоретичні підстави для занепокоєння є. Пігмент викликає імунну відповідь і локальне запалення, а частинки чорнила можуть переміщуватися до лімфатичних вузлів. Крім того, деякі чорнила можуть містити важкі метали та інші хімічні речовини, серед яких є потенційно канцерогенні сполуки.

Реклама

Проблема не лише у чорнилі

Є ще один нюанс, про який варто пам’ятати: татуювання здатне маскувати зміни шкіри. Це дуже актуально для великих і дуже темних малюнків. На такій ділянці складніше помітити нову чи змінену родимку — як самостійно, так і під час огляду у дерматолога.

Це не означає, що рак шкіри виникає через татуювання. Новоутворення просто може з’явитися на татуйованій ділянці, а малюнок ускладнить його своєчасне виявлення.

Коли татуювання варто показати лікарю

Найочевидніший сигнал — стійка реакція шкіри. Свербіж, набряк, почервоніння чи появу вузликів не варто ігнорувати, особливо якщо вони не минають.

Алергічна реакція може виникнути одразу після нанесення татуювання, але іноді проявляється через тижні, місяці чи навіть у вже давно загоєному татуюванні. Частіше проблеми пов’язують із червоними та помаранчевими пігментами.

Реклама

Якщо ж ви помітили зміни родимки, незвичне утворення чи іншу підозрілу ділянку шкіри, не варто намагатися визначити її причину за допомогою пошуку в інтернеті, краще звернутися до дерматолога.

Панікувати через татуювання точно не варто. На сьогодні немає переконливих доказів, що воно безпосередньо спричиняє рак або системні захворювання. Проте науковці продовжують досліджувати те, як пігменти поводяться в організмі та які довгострокові наслідки це може мати. А нам залишається просте правило: стежити за шкірою, не ігнорувати незвичні реакції та регулярно показувати дерматологу ділянки, які складно оцінити самостійно.

Новини партнерів