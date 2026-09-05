Місячний гороскоп на 7–13 вересня: що рекомендується робити кожного дня тижня

Місяць / © Credits

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Дослухавшись до рекомендацій небесних тіл і, насамперед, супутника Землі — Місяця, що впливає не лише на припливи та відливи, а й на наше життя, — можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути прикрих — а подекуди й непробачливих — помилок, що можуть дорого нам коштувати. Що треба, а що небажано робити кожного дня цього тижня — 7–13 вересня.

Понеділок, 7 вересня

Цей день бажано провести у спокої та за розміреними, неспішними заняттями — науковими дослідженнями, інтелектуальною та літературною діяльністю. Не варто розраховувати на якісь серйозні події — як позитивні, так і негативні: час мине тихо, без емоційних сплесків і метушні.

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Не рекомендується висловлювати своє невдоволення кимось або чимось — усе, що трапиться цього дня, слід сприймати як належне.

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Вівторок, 8 вересня

Не варто витрачати день на рутинні та монотонні — насамперед, домашні — справи, вітаються лише духовні пошуки та робота над своїм внутрішнім станом.

Будь-які проблеми, яким би характером вони не відрізнялися, у такий час вирішуються самі собою — головне, довіритися навколишньому світу, і він знайде вихід із ситуації, що склалася. Енергію, якої не бракуватиме, важливо витрачати економно та з розумом, інакше її не вистачить на найважливіші справи.

Середа, 9 вересня

День активних дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Рекомендується зберігати спокій, стримувати емоційні сплески, не розбігатися в різні боки та боротися з невпевненістю в собі та своїх силах.

Відповідь на будь-яке запитання цього дня дасть інтуїція — достатньо просто поставити їй це запитання, і вона швидко відреагує, подавши знак — з нього й стане зрозуміло, як слід вчинити.

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Четвер, 10 вересня

День «диявольської» енергетики, коли активізуються сили зла. Потрібно бути максимально обережним, щоб не потрапити під їхній вплив і не стати їхньою жертвою.

Страхи, тривоги та негативні думки потрібно відганяти всіма доступними способами — спілкуватися з приємними людьми, робити собі — та іншим — невеликі подарунки, дивитися гарні фільми, читати класичну літературу та більше гуляти на свіжому повітрі.

П’ятниця, 11 вересня

День чистої, світлої та позитивної енергії, якою Всесвіт рівномірно наділяє всіх представників зодіакального кола.

Її можна використовувати як для реалізації будь-яких проєктів, що вимагають значних зусиль і серйозної уваги, так і для здійснення давніх і заповітних мрій — сьогодні стане зрозуміло, яким шляхом слід іти до своєї мрії.

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Субота, 12 вересня

День, протягом якого всім знакам зодіаку не рекомендується виявляти скупість — згодом це може негативно позначитися на їхньому матеріальному добробуті. Якщо хтось попросить про допомогу, необхідно, не роздумуючи й не вагаючись, надати її.

Цей день несприятливий для спілкування з друзями, родичами та коханими — серйозної сварки, можливо, й не трапиться, але й на взаєморозуміння розраховувати не доведеться.

Неділя, 13 вересня

День негативної енергії, яка зробить нас вразливими, запальними та ображеними. Головне в цей час — стримувати вияви емоцій, і якщо вдасться це зробити від самого ранку, то вже в другій половині дня напруженість почне потроху спадати, завдяки чому складеться враження, що життя налагоджується.

У цей час можна ухвалювати важливі рішення і, незважаючи на неділю, братися за втілення нових проєктів, а от від фізичних навантажень — зокрема, від спортивних вправ — краще утриматися.

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