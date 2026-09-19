Ученые нашли "выключатель" рака и гепатита B: нужно просто убрать один ген

Гены / © Pixabay

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Ученые из Китайской академии наук обнаружили ген ANKRD11, который, будучи заблокированным, усиливает способность иммунных клеток справляться с хроническим гепатитом B и онкологическими заболеваниями.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Immunology.

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В ходе экспериментов на грызунах удаление этого гена из CD8+ Т-лимфоцитов способствовало более эффективной борьбе иммунитета с пораженными и опухолевыми клетками.

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Вирусный гепатит B хронического течения поражает около 296 млн человек по всему миру и может привести к циррозу и раку печени. При длительной инфекции CD8+ Т-клетки, обычно уничтожающие зараженные клетки, теряют свою активность. Поэтому ученые активно ищут методы обновления их работоспособности.

Генетический скрининг показал, что ANKRD11 действует как ингибитор иммунного ответа. Этот белок подавляет сигнальный путь AP-1, который необходим Т-клеткам для активации генов, участвующих в противовирусной и противоопухолевой защите.

После удаления гена Ankrd11 непосредственно из Т-клеток мышей клетки продолжали нормально развиваться, но их активность значительно выросла. Они начали производить больше молекул, необходимых для иммунного ответа, стали менее восприимчивы к преимущественным сигналам и эффективнее уничтожали зараженные вирусом клетки.

Исследователи полагают, что блокирование ANKRD11 может стать перспективным направлением разработки новых методов иммунотерапии хронического гепатита B и рака у людей. Однако перед применением этого подхода необходимо провести дополнительные исследования для оценки его эффективности и безопасности.

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Ранее ученые выяснили, что десятки тысяч лет назад неандертальцы во время скрещивания с современными людьми передали нам уникальное генетическое наследие, но только часть населения унаследовала особый вариант гена, позволяющий намного легче наращивать мышечную массу.

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