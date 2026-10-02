США перекидають морпіхів у Балтійський регіон: що вони охоронятимуть

Військовий США / © Associated Press

Реклама

США перекидають спеціалізовану групу морських піхотинців до Балтійського регіону для посилення операції НАТО Baltic Sentry.

Йдеться приблизно про чотири десятки військовослужбовців 2-го розвідувального батальйону та інформаційної групи II експедиційного корпусу морської піхоти США. Вони працюватимуть разом із береговою бригадою Фінляндії.

Реклама

Головне завдання американських військових — посилити спостереження за Балтійським морем та допомогти захищати критично важливу підводну інфраструктуру.

Реклама

Для цього морпіхи застосовуватимуть невеликі безпілотники, берегові сенсори та інші засоби розвідки. Отримані дані передаватимуть до спільної оперативної системи НАТО.

Командувач Корпусу морської піхоти США в Європі та Африці генерал-майор Деніел Шиплі заявив, що участь американських військових має допомогти союзникам швидше реагувати на гібридні загрози у Балтійському регіоні.

Операція Baltic Sentry проходить під керівництвом європейських союзників НАТО. Американські морпіхи виконуватимуть допоміжну роль, надаючи спеціалізовані розвідувальні та технологічні можливості.

У Фінляндії наголосили, що американські системи мають доповнити наявну картину ситуації та посилити моніторинг акваторії Балтійського моря.

Реклама

У НАТО розглядають Baltic Sentry як оборонну операцію, спрямовану на підвищення безпеки морських шляхів і критичної інфраструктури в регіоні.

Ймовірний напад РФ на Європу — що відомо

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що не вірить у те, що Росія ризикне напасти на одну з країн НАТО.

«Якщо в когось є така кришталева куля — чудово. Я просто не бачу ані доказів, ані фактів, які б це підтверджували. Я не вірю, що Росія коли-небудь захоче напасти на найпотужніший військовий альянс світу — НАТО», — сказав Стубб.

Президент Естонії Алар Каріс теж аналогічної думки про загрозу від РФ. На його думку, Росія навряд чи наважиться напасти на Естонію найближчим часом, однак у майбутньому ситуація може суттєво змінитися. Таллінн уже готується до різних сценаріїв, хоча однією з головних проблем залишається захист цивільного населення.

Реклама

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров попередив країни Європи щодо наслідків нападу на російські території.

«Підкреслю, що у нас немає жодних інтересів займатися цим, але якщо Європа, яка щодня говорить про підготовку до війни проти Росії, нападе на Російську Федерацію, це буде вже зовсім інша війна, і вона буде дуже короткою», — додав Лавров.

Новини партнерів

Новини партнерів