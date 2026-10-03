В Киеве есть российские ретрансляторы Шахедов: Флэш предупредил о скрытой угрозе в столице

Скрытые ретрансляторы в Киеве: «Флэш» раскрыл, как враг корректирует удары по мостам и ПВО / © Getty Images

Реклама

Точные попадания российских беспилотников в критические элементы киевских мостов могут быть следствием работы скрытых вражеских радиоретрансляторов в столице.

Об этом заявил военный эксперт в области связи и радиотехнологий и советник президента Сергей «Флэш» Бескрестнов.

Реклама

«За все время войны я ни разу не ошибся в технических выводах и прогнозах по нашему врагу. Сейчас я настаиваю, что в Киеве включаются радиоретрансляторы МЭШ противника, которые обеспечивают временный краткосрочный канал управления „Шахедами“ для корректировки ударов», — сказал эксперт.

Реклама

Он предположил, что таких ретрансляторов в Киеве немного. Может быть, 1-3.

«Такие ретрансляторы тяжело найти, но искать надо. Пока они есть, закрытие города средствами РЭБ не будет эффективным», — отметил Флэш.

В качестве примера он привел управляемый удар по СБУ. По словам Флеша, тогда в момент удара в небе не было других Шахедов-ретрансляторов.

Бескрестнов заметил, что российские источники активно обсуждают фотоснимки установок ПВО (в частности «Гепардов»), размещенных на мостах, ведь скрыть такую технику на загруженных дорогах невозможно.

Реклама

«Пока будет существовать онлайн-управление „Шахедами“, под ударом будут не только мосты, но и средства ПВО», — предостерег специалист.

Также он добавил, что без стабильного онлайн управления прям до момента удара точно попасть в опору или ванты моста невозможно.

Сергей Флеш также отметил, что специалисты системно исследуют остатки всех сбитых вражеских беспилотников. Результаты экспертиз исключают версии об использовании россиянами других альтернативных технологий связи.

«Мы тщательно исследуем все обломки. Других „тайных“ средств связи (LTE, „Рассвет“ или других) мы не находим», — подытожил эксперт.

Реклама

Напомним, «Флэш» предупредил, что РФ адаптировала реактивные дроны для сноса высоковольтных опор и железных мостов.

Ранее ТСН.ua. собрал все детали о состоянии мостов в Киеве после ударов, пробок и последствий вражеских атак.

Новости партнеров