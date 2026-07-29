ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
277
Время на прочтение
1 мин

61-летняя Паулина Поризкова позировала в бикини во время медового месяца

Недавно известная модель вышла замуж во второй раз.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
Комментарии
Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова две недели назад вышла замуж за 63-летнего сценариста «Отчаянных домохозяек» Джеффа Гринштейна. Церемония регистрации брака состоялась в ратуше с видом на озеро в Северной Италии в присутствии 78 гостей. Затем все отправились на красивую виллу, чтобы отпраздновать это событие.

Для свадьбы Паулина выбрала нестандартный наряд — серое платье.

Медовый месяц пара решила провести в Греции, откуда модель показала видео, в котором появилась в красном бикини в белую полоску и панамке. Выглядит Поризкова потрясающе.

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Паулина Поризкова, фото: instagram.com/paulinaporizkov

Отметим, Паулина и Джефф познакомилась в 2023 году через приложение для знакомств, в 2025 году обручилась. Ранее модель была замужем за рок-музыкантом Риком Окасеком, в браке с которым она родила двух сыновей: Джонатана и Оливера.

Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн / © Getty Images

Паулина Поризкова и Джефф Гринштейн / © Getty Images

Ранее, напомним, Паулина Поризкова раскрыла секрет своей идеальной фигуры.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
277
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie