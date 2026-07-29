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- Шоу-бизнес
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61-летняя Паулина Поризкова позировала в бикини во время медового месяца
Недавно известная модель вышла замуж во второй раз.
61-летняя чешская модель, актриса и писательница Паулина Поризкова две недели назад вышла замуж за 63-летнего сценариста «Отчаянных домохозяек» Джеффа Гринштейна. Церемония регистрации брака состоялась в ратуше с видом на озеро в Северной Италии в присутствии 78 гостей. Затем все отправились на красивую виллу, чтобы отпраздновать это событие.
Для свадьбы Паулина выбрала нестандартный наряд — серое платье.
Медовый месяц пара решила провести в Греции, откуда модель показала видео, в котором появилась в красном бикини в белую полоску и панамке. Выглядит Поризкова потрясающе.
Отметим, Паулина и Джефф познакомилась в 2023 году через приложение для знакомств, в 2025 году обручилась. Ранее модель была замужем за рок-музыкантом Риком Окасеком, в браке с которым она родила двух сыновей: Джонатана и Оливера.
Ранее, напомним, Паулина Поризкова раскрыла секрет своей идеальной фигуры.