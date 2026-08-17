Тарас Цымбалюк рассекретил роман с известной звездой и горячо поцеловал ее: фанаты заподозрили драму

Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Украинский актер Тарас Цымбалюк рассекретил свой роман с актрисой Еленой Светлицкой.

Раньше пара довольно долго намекала на отношения и появлялась вместе на разных мероприятиях. Они снимали романтический контент и не скрывали искры. Однако весь этот период не делали никаких официальных заявлений.

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Но теперь Тарас впервые был красноречив. В своем фотоблоге он опубликовал подборку милых романтических моментов с Еленой и публично обратился к ней со словами: «Люблю тебя».

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Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Среди кадров можно заметить, как звездная пара нежится и весело проводит время. А на одном из последних Цымбалюк словно с отсылкой к участию в «Холостяке» дарит девушке розу, целует и обнимает.

Судя с разных погодных условий на кадрах, вероятно, история любви длится уже не один месяц. Похожее заявление с общими фото уже делала и Светлицкая, но еще в начале этого лета.

Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цымбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Правда, в этом всем есть только одна загадка. Буквально неделями ранее Елена, комментируя свадьбу бывшей подруги Натальи Денисенко, отказалась оценивать дружбу кумы с Цымбалюком и делала вид, что ее вроде бы ничего с ним не связывает.

В то же время актриса в Threads в последнее время говорит об изменах и нигде не появляется с коллегой вместе. К тому же она кардинально изменила прическу с длинных волос на каре, что может свидетельствовать о определенных переломных моментах в жизни звезды.

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Посты Елены Светлицкой

Поэтому что происходит в личной жизни актеров — точно неизвестно. В комментариях одни юзеры искренне радуются и поздравляют пару, а другие предполагают, что это может быть попыткой Тараса извиниться за какие-то прошлые поступки и дать любви второй шанс.

И это прекрасно, вы подходите друг другу

Наконец карта раскрыта, роза у нее

Ощущение, что просит прощения этим видео

Круто, что Тарас сделал такой шаг. Важно дать женщине уверенность, супер поступок. Надеюсь, это не очередная шутка

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua рассказывала обо всем, что известно об истории любви спорстмена Владимира Кличко и Хайден Панеттьери, которая внезапно умерла в 36 лет.

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