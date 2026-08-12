ТЦ уничтожен и убитые люди: РФ массированно атаковала Украину ракетами и БПЛА, в небе до сих пор угроза (карта)

Атака на «Эпицентр»

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В ночь на 12 августа Россия массированно атаковала украинские города ракетами и дронами. Под ударом оказались объекты критической и гражданской инфраструктуры — жилые дома, торговый центр «Эпицентр», припаркованные автомобили.

Что известно о последствиях российской атаки 12 августа и какая угроза по-прежнему сохраняется — читайте на ТСН.ua.

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Что летело на Украину и сколько: отчет от ПС

По информации Воздушных сил, с 18:00 11 августа и в течение ночи 12 августа противник атаковал Украину:

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баллистической ракетой Искандер-М,

противорадиолокационной ракетой Х-31П,

управляемыми авиационными ракетами Х-35 с.

Выпускали ракеты из Ростовской области и из акватории Черного моря.

Также атаковал 138 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, Гербера и дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Основное направление удара врага было в Сумской и Одесской областях.

«Предварительно по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны», — говорится в заявлении.

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К сожалению, зафиксировано попадание россиян на 16 локациях, а также падение сбитых (обломков) на 2 локациях.

Атака РФ на Запорожье

В ночь на 12 августа россияне нанесли удар по Запорожью. Начальник Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что попали в торговый центр «Эпицентр» в одном из спальных районов города. После попадания возник масштабный пожар.

Кроме того, в результате атаки был поврежден частный дом: выбиты окна, повреждены ворота и забор. Пожар спасатели уже ликвидировали.

Из-за российской атаки около 1200 потребителей в одном из районов Запорожья остались без электроэнергии.

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Предварительно, в результате атаки России пострадавших нет.

Удар врага по Одессе

Также под ударом неприятеля была Одесса. Утром оккупанты атаковали город, повредив инфраструктуру. Тревога звучала с 06:14 до 06:21.

Руководитель Одесской городской военной администрации Сергей Лысак рассказал о последствиях. По его словам, без пострадавших.

«С самого утра враг атаковал Одессу. Повреждена инфраструктура. Один жилой дом испытал разрушения. Коммунальные службы оперативно убрали территорию и закрыли все оконные проемы», — подчеркнул чиновник.

По данным спасателей, в результате атаки возник пожар в квартире на пятом этаже 10-этажки, который оперативно ликвидировали.

Последствия атаки по Херсону

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько сообщил, что за прошедшие сутки под ударом находились четыре населенных пункта Херсонской громады.

Также под огнем русской артиллерии и дроновым террором оказались Херсон, Приднепровское, Садовое и Степановка.

«Повреждены частные и многоэтажные дома, объекты критической инфраструктуры, гражданские автомобили, складское помещение», — написал он.

По его словам, есть погибшие и раненые. В результате российских атак в Херсонской общине погибли 2 человека, 11 — получили ранения.

Российские дроны атакуют Украину: где есть опасность

В ряде областей по состоянию на 10.05 объявлена воздушная тревога. Почти полстраны покраснело из-за угрозы дронов.

По данным ПС, группы реактивных дронов летят:

к северу Киевщины из Черниговщины.

на юге Кировоградщины — северным курсом.

на Полтавщине — вблизи н.п Семеновка, в западном направлении.

один реактивный БПЛА на севере Днепропетровщины — курс на Полтавщину.

в Одессу из акватории Черного моря.

на Борисполь, Бровары.

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