В России начали "охоту" на новобранцев в армию: мужчин забирают прямо с улиц

Реклама

В России мужчин начали задерживать прямо на улицах и доставлять в пункты отбора на военную службу по контракту. Один из последних случаев произошел в Омске.

О таких случаях сообщают российские правозащитники и родственники задержанных.

Реклама

По данным российских СМИ, 31-летний Дмитрий С. был задержан 8 августа, когда он сидел на скамейке и пил пиво.

Реклама

По словам его сестры, к мужчине подъехали несколько человек в штатском, заломили ему руки и посадили в автомобиль.

Впоследствии семья выяснила, что мужчина был доставлен в пункт отбора на военную службу по контракту «Сириус 55».

По словам Дмитрия, там на него оказывали психологическое давление и заставили подписать контракт с Министерством обороны России. Родственники обратились в прокуратуру, где им было предложено собрать дополнительные документы.

Подобные рейды проводятся и в других регионах.

Правозащитники утверждают, что Омск — не единственный регион, где мужчины могут забирать с улиц в пункты вербовки.

Реклама

Сходную практику ранее описывали в Пензе. По их данным, силовики останавливают мужчин, проверяют документы и могут доставлять их в пункты набора на контрактную службу.

Особое внимание, по словам правозащитников, уделяют должникам, людям с судимостями и другим уязвимым категориям.

Местный военком в Пензе ранее подтверждал проведение таких уличных рейдов, однако отрицал, что они связаны с мобилизацией.

Правозащитники считают, что таким способом российские власти пытаются увеличить набор людей на войну на фоне сокращения добровольцев.

Реклама

Россия готовится к новой мобилизации: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные украинской разведки заявил, что Россия готовится к более масштабной мобилизации осенью после парламентских выборов.

«Был доклад ГУР МО – Олега Иващенко – о подготовке российской мобилизации. Все подтверждается внутренними российскими документами — они готовят ее на осень, как раз после имитации парламентских выборов», — говорил Зеленский.

По его словам, после выборов Кремль может попытаться дополнительно мобилизовать несколько сотен тысяч человек до конца года, а еще примерно столько же в следующем году.

В то же время, руководитель аналитического центра «Деловая столица» Вадим Денисенко также заявлял, что в Кремле обсуждали новый мобилизационный план до конца года.

По его словам, российская армия якобы спрашивает до 800 тысяч новобранцев, однако реально может получить от 300 до 500 тысяч человек.

Денисенко предполагает, что официально новую волну мобилизации в России могут не объявлять. Москва может резко увеличить ежемесячные планы набора и использовать различные способы привлечения людей в армию.

«Контрактные выплаты никто не отменяет, чтобы не подрывать социальный договор последних лет, сводящийся к обмену жизни на приличные суммы денег», — отмечал аналитик.

Новости партнеров