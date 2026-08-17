В России пригрозили Британии ядерным ударом на фоне опасений по поводу Третьей мировой войны: какая причина

Российский пропагандист Владимир Соловьев / © Associated Press

Реклама

Известный российский пропагандист Владимир Соловьев выступил с жуткой угрозой ядерного удара по Великобритании. Это произошло на фоне информации об использовании украинскими силами британских ударных дронов для атак в глубине России и опасений по поводу Третьей мировой войны.

Об этом говорится в статье Express.

Реклама

Ядерные угрозы Соловьева в адрес Великобритании

Соловьев призвал нанести ядерный удар по Британии, предложил бить по предприятиям стран-производителей оружия и топить суда, перевозящие вооружения для Украины.

Реклама

«Ударить по ним „Посейдоном“ [подводным ядерным дроном]. Дайте британцам три дня, чтобы научиться дышать под водой, а затем ударить по ним „Посейдоном“, — заявил пропагандист в эфире государственного телеканала.

Российские военные источники утверждают, что ядерный подводный дрон «Посейдон» сможет повлечь за собой взрыв у побережья, который якобы накроет Британию радиоактивной волной. В прошлом месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что разработка этого оружия близится к завершению и оно вскоре может быть готово к развертыванию.

Кроме того, Соловьев призвал закрыть посольство Британии в Москве и отправить из России британских журналистов.

«Когда они наконец-то избавятся от всех этих британских журналистов [в Москве], всей этой рвотной антироссийской сволочи, отсюда…? Выгнать их всех отсюда, закрыть [британское] посольство и выбросить их», — сказал он.

Реклама

Другой кремлевский пропагандист Владимир Корнилов заявил, что Британия должна «нервничать» из-за сообщения о применении ее дронов для ударов по целям в глубине России.

«Они с гордостью пишут, что наконец-то британские дроны наносят удары по российским предприятиям, они называют эти предприятия. Они ссылаются на анонимный источник в британском Министерстве обороны, который говорит, что Россия все это время держала нас в напряжении. Теперь мы показываем России, что больше не нервничаем…. Плохо то, что они не нервничают. Конечно, они должны нервничать», — сказал Корнилов.

Он пригрозил Британии возможностью зеркального ответа.

«Если британские газеты хвастаются, что их дроны уже наносят удары по гражданским целям в глубине России, то, безусловно, мы можем сделать то же самое. Или это что-то совсем другое?» — высказался пропагандист.

Реклама

В свою очередь Соловьев заявил: «Теперь удары вглубь России осуществляются британским оружием… это классическая англосаксонская война. Нам нужно понимать, с кем мы сражаемся, и отвечать асимметрично….»

Призыв к ударам по целям в ЕС и судам с военными грузами для Украины

Он также призвал к ударам по целям в европейских странах и судах, перевозящих военные грузы для Украины.

«Мы не должны обращать внимание на то, что они говорят или думают. Их нужно уничтожать. Начиная со стран Балтии, через которые снова пролетали дроны, и заканчивая портами в Румынии, через которые они импортируют оружие, а также заводами в Англии, Италии, Франции и Германии, мы должны топить их корабли, перевозящие военные поставки для Вооруженных сил Украины. И даже не волнуйтесь из-за этого. В этом нет смысла», — заявил российский пропагандист.

Эти заявления прозвучали после того, как российский депутат Андрей Луговой, известный своей жесткой позицией, заявил, что Великобритания якобы была запугана предупреждением Путина о возможности задержания западных судов в Тихом и других океанах в ответ на задержание кораблей российского «теневого флота».

«Попытка британцев легализовать пиратство завершилась очередным провалом. Стоило ли рисковать? Обещание Владимира Путина ответить Западу на захват российских кораблей заставило Лондон признать, что его сила уже не та, какой была когда-то. Англия больше не является „владычицей морей“, — заявлял Луговой.

Он также процитировал слова лорда Веста, бывшего Первого морского лорда и начальника штаба ВМС, а также бывшего министра Лейбористской партии:

«Наш флот сокращали, сокращали и еще раз сокращали, и у нас недостаточно кораблей, чтобы выполнять нашу роль по обеспечению безопасности глобального судоходства».

Использование британских дронов в Украине — что известно

Между тем, сообщается, что британский Nyan — реактивный ударный беспилотник из углеродного волокна, разработанный компанией Callen-Lenz из Уилтшира, дочерней структурой BAE Systems, — уже использовался Украиной.

Размах крыльев дроны превышает 9 футов (свыше 2,74 м), а заявленная дальность его полета составляет более 150 миль (свыше 241 км).

Кроме того, Украина применяла еще один беспилотник британского производства, название которого не разглашается. Его запускают с катапульты, а дальность полета превышает 600 миль (свыше 965 км).

Такие системы можно запускать быстрыми залпами, чтобы прорывать или перегружать российскую противовоздушную оборону.

По сообщениям, британские беспилотные системы участвовали в операциях против российских нефтеперерабатывающих заводов и других объектов инфраструктуры за последние шесть месяцев.

Напомним, по информации BBC, британские дроны, разработанные двумя компаниями, впервые применили для ударов по военным и промышленным объектам в России, в том числе НПЗ и складам Wildberries. По оценкам, экономический ущерб от этих атак превысил 35 млрд фунтов стерлингов.

Новости партнеров