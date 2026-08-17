Россия создала массовую версию Х-101: эксперт рассказал об угрозе от «Бандероли»

Ракета «Бандероль»

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Россия пытается поставить на поток более дешевый аналог крылатой ракеты Х-101 — ударное средство S8000 «Бандероль» . По замыслу окупантов, он должен быть быстрее и массовее обычных ударных дронов и использоваться для атак по Украине.

Об этом заявил военнослужащий 413-го полка СБС «Рейд», эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский в эфире «Эспрессо» и Slawa.TV.

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По словам эксперта, появление Бандероли фактически подтверждает предварительные опасения относительно создания Россией дешевой и массовой версии Х-101.

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«К сожалению, мы этого дождались. "Бандероль" - это, считайте, массовая версия Х-101», - сказал Киричевский.

Он отметил, что, несмотря на внешнее сходство с беспилотником, «Бандероль» имеет значительно более высокую скорость. По оценке эксперта, она может достигать около 800 км/ч.

Киричевский отметил, что главная особенность нового российского вооружения — ставка на массовость и относительно невысокую стоимость, что может позволить РФ использовать его для регулярных ударов по украинским целям.

Россия может нарастить производство ракет S8000 "Бандероль" до 80 единиц в месяц , сообщили в ГУР. Для поддержки таких темпов российские предприятия работают в три смены. "Бандероль" имеет дальность около 500 км, максимальную скорость 620-650 км/ч и боевую часть массой 114,3 кг. Примечательно, что РФ продолжает использовать в производстве западные компоненты, попадающие в Россию через посредников, несмотря на санкции.

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