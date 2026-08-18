Россия готовится к возможным ударам по странам НАТО / © ТСН.ua

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Российские войска расширяют сеть пусковых площадок для ударных беспилотников большой дальности вдоль границ с Украиной и Беларусью. Цель врага — интенсифицировать обстрелы украинских территорий и потенциально подготовиться к возможным ударам по странам НАТО.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

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Издание The Telegraph со ссылкой на данные аналитической компании по разведке БПЛА сообщает, что РФ возвела 59 новых пусковых рельсов на 10 различных объектах. Каждая из таких баз способна разместить более 1000 беспилотников. Около 20 новых пусковых рельсов имеют увеличенную длину, что свидетельствует о планах применять реактивные ударные дроны «Герань-4» (с дальностью полета 450–850 км) и «Герань-5» (с дальностью 950–1000 км).

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Аналитики Института изучения войны (ISW) выделяют несколько ключевых причин следующих действий Кремля:

Увеличение объема залпов и удары по западу Украины: Возведение баз в западных регионах РФ позволит увеличить плотность комбинированных атак. Использование реактивных БПЛА с более высокой скоростью и живучестью направлено на прорыв украинской ПВО для поражения глубокого тыла, в частности, западных областей.

Защита собственной инфраструктуры: Перенос пусковых площадок глубже на территорию РФ является реакцией на успешные удары сил обороны Украины по российским позициям (например, вблизи временно оккупированного Донецка).

Интеграция со спутниковой системой «Рассвет»: Россия может использовать новые базы для интеграции дронов со собственной спутниковой сетью (аналогом Starlink), что повысит точность ударов по тыловым объектам и системам ПВО по разным направлениям.

Потенциальная угроза НАТО: Созданная инфраструктура обеспечивает необходимый радиус действия и объем залпа для возможных ударов по территории стран Альянса, если Кремль примет такое решение.

Ранее мы писали о том, что Россия испытывает НАТО: эксперты предупреждают о возможной эскалации и ограниченных ударах по странам Альянса.

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