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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
558
Время на прочтение
1 мин

Мощная атака дронов на Москву, ДТП в Киеве и удары по украинским городам: главные новости ночи 18 августа 2026 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 августа 2026 года:

  • Масштабное ДТП в Киеве: водитель Infiniti повредил около десяти авто (видео) Читать далее –>

  • В Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки: что известно (фото) Читать далее –>

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