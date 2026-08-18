- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 558
- Время на прочтение
- 1 мин
Мощная атака дронов на Москву, ДТП в Киеве и удары по украинским городам: главные новости ночи 18 августа 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 18 августа 2026 года:
Масштабное ДТП в Киеве: водитель Infiniti повредил около десяти авто (видео) Читать далее –>
В Запорожье в результате российской атаки повреждены многоэтажки: что известно (фото) Читать далее –>
В Харькове вражеский дрон попал в АЗС: первые подробности Читать далее –>
Москву массированно атакуют дроны (фото, видео) Читать дальше –>
Москва под массированной атакой дронов: сообщают о попадании в состав Ozon и взрывах возле НПЗ (фото, видео) Читать дальше –>
Связанные темы
Комментарии
Сортировать: