Мощная атака дронов на Москву, ДТП в Киеве и удары по украинским городам: главные новости ночи 18 августа 2026 года

Они были актёрами, телеведущими, комиками, поэтами, фотографами и художниками — людьми, которых украинцы знали по экранам, театральным сценам и страницам СМИ. После начала полномасштабного вторжения они встали на защиту Украины, оставив привычную жизнь ради борьбы.