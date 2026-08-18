Иран пригрозил перейти к наступлению в Ормузском проливе, если переговоры с США провалятся

Иран и США / © Getty Images

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Иран может перейти к «полностью наступательной» военной стратегии, если дипломатические усилия по завершению войны с США окончательно провалятся. В частности, Тегеран угрожает действиями в Ормузском проливе и более широком регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По его словам, иранские структуры должны быть готовы к эскалации, а в случае провала дипломатии Тегеран может нанести «своевременный и точный» удар, чтобы прорвать американскую морскую блокаду.

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Ситуация накалилась после того, как США отказались продолжать действие временной договоренности, заключенной 17 июня. Документ предусматривал 60 дней для достижения более широкого соглашения по иранской ядерной программе и американским санкциям. Президент США Дональд Трамп 17 августа заявил, что Вашингтон не намерен продолжать договоренность.

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Фактическое перемирие быстро начало разрушаться из-за спора по контролю над Ормузским проливом. Иран настаивает, что договоренность давала ему право управлять судоходством в проливе, который он разделяет с Оманом. США такую трактовку отвергли. До начала нынешней войны через этот стратегический маршрут проходила примерно пятая часть мировых потоков нефти и сжиженного природного газа.

В то же время, по сообщениям американских СМИ, администрация Трампа пыталась вести неофициальные переговоры с представителями Корпуса стражей исламской революции. В Белом доме стремились выяснить, как официальные иранские переговорщики вправду представляют позицию влиятельного военного управления страны.

Отдельно Иран ведет переговоры с Оманом по управлению Ормузским проливом. Трамп, комментируя возможную роль Маската, пригрозил Оману военным ударом в случае, если страна помешает планам Вашингтона.

Reuters отмечает, что война уже привела к гибели тысяч человек, преимущественно в Иране и Ливане, а боевые действия оказали существенное влияние на энергетические рынки. Во время конфликта фьючерсы на нефть Brent достигали $126 за баррель, хотя 17 августа цена составила $90,87.

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Напомним, Трамп заявил, что после завершения войны с Ираном намерен объявить Ормузский пролив по территории Соединенных Штатов . В Иране категорически отвергли такие претензии и заявили, что пролив будет оставаться закрытым, пока Вашингтон не выполнит условия Тегерана.

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