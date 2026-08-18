Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят выискивать у себя разнообразные болезни

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Но то, что в романе вызывает смех, в жизни становится неприятной реальностью, поскольку мысль о возможной — хоть и выдуманной — болезни может отравить существование кому угодно.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят выискивать у себя несуществующие болезни.

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Рак

Раки — как самый тревожный знак Зодиака — находят повод для переживаний буквально во всем, включая такие мелочи, на которые другие не обратили бы внимание. Стоит у них где-то кольнуть, как они уже решают, что смертельно больны, и начинают вести себя соответствующим образом: охать, стонать и спрашивать близких о том, как те будут жить без них.

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Дева

Дев трудно заподозрить в излишней мнительности, но в таких случаях их подводит страсть к повышенному анализу и любым — даже самым мелким — деталям. Наткнувшись на одну из них, они вполне могут «накрутить» на этом основании целую проблему, отыскав у себя серьезную болезнь, которой на самом деле не существует.

Скорпион

Скорпионы кажутся сильными и уверенными в себе, но во многом это не соответствует действительности — в душе представители знака люди сомневающиеся и мнительные. Любые проблемы со здоровьем заставляют их изучать медицинские сайты в поисках замеченных у себя симптомов и находя самые неутешительные — и несуществующие — диагнозы.

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