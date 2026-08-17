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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В белых брюках и корсетном топе с перьями: телезвезда привлекла внимание на фестивале в Лос-Анджелесе

Мойра Хиггинс появилась на мероприятии в эффектном белоснежном наряде со скульптурным силуэтом.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Мойра Хиггинс

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Ирландская телезвезда Мойра Хиггинс посетила презентацию FYC реалити-шоу «Предатели», которая состоялась в рамках фестиваля Телевизионной академии в Лос-Анджелесе. Телезвезда позировала на красной дорожке, а затем приняла участие в дискуссии на сцене.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Для мероприятия Мойра выбрала белоснежный наряд. На ней был корсетный топ без бретелек с декольте в форме сердца, чашками на косточках и вертикальными швами, подчеркивающими фигуру. Особенно эффектно смотрелась скульптурная баска с объемными боковыми деталями. Ее край украшали длинные белые перья с контрастными черными кончиками.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Корсет Хиггинс сочетала с классическими прямыми брюками со стрелками и белыми остроносыми туфлями.

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Мойра Хиггинс / © Associated Press

Телезвезда отказалась от массивных украшений, оставив лишь кольцо и лаконичные серьги. Она сделала ровную укладку с челкой-шторкой, макияж с нюдово-коричневой помадой и нюдовый маникюр.

Напомним, ранее Мойра Хиггинс попала в объектив папарацци в красном платье с асимметричным верхом и драпировкой.

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