Как проверить спелость арбуза: традиционные методы и способ с помощью смартфона

Как выбрать спелый арбуз

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Лето традиционно приносит на прилавки магазинов множество арбузов, однако даже в разгар сезона не каждый полосатый плод может похвастаться достаточной сладостью. Чтобы не ошибиться с выбором, покупатели пользуются всевозможными проверенными методами.

Популярные способы проверки арбуза

Среди множества способов распознать спелый арбуз первостепенное внимание советуют обращать на хвостик, который у спелого плода обязательно должен быть сухим.

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Дополнительными внешними признаками служат матовая корка без блеска и большое желтое земляное пятно на боку, причем чем она выразительнее и ярче, тем слаще арбуз.

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Кроме того, важную роль играет звук. При постукивании спелый арбуз должен издавать громкий звук, напоминающий вибрацию. Слишком звенящий звук сигнализирует о том, что плод перезрел, а слишком глухой предупреждает о его незрелости.

Именно этот звуковой признак положили в основу разработчики мобильных приложений для смартфонов, помогая тем покупателям, у которых еще нет достаточного опыта в самостоятельной проверке плодов на слух.

Как определить спелый арбуз с помощью смартфона

Первое мобильное приложение под названием Watermelon Prober позволяет проверить спелость арбуза на звук с помощью встроенного в смартфон микрофона. Для этого нужно в программе выбрать размер плода, расположить смартфон в непосредственной близости к арбузу и трижды постучать по нему с другой стороны, после чего приложение на основе интенсивности звучания определяет спелость и показывает результаты на экране.

Приложение Watermelon Prober

Приложение Melony: World First Watermelon Ripeness определяет спелость арбуза на слух с помощью встроенного микрофона смартфона. Для этого нужно постучаться по плоду, после чего специальные алгоритмы программы анализируют частоту звучания и акустические колебания арбуза. На основе этого анализа, система оценивает внутреннюю структуру плода и показывает результат на экране. Аналогичные программы для проверки арбузов на звук также доступны пользователям устройств iPhone в магазине App Store.

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Приложение Melony: World First Watermelon Ripeness

Кроме звуковых программ существует приложение Спелый арбуз Free, который помогает определить спелость плода в зависимости от его веса, а также длины окружности по высоте и ширине. Для этого необходимо измерить арбуз с помощью мягкой измерительной ленты или нити и ввести полученные данные в соответствующие поля экрана, после чего встроенные алгоритмы вычисляют правильность пропорций и результаты сразу отображаются на экране смартфона.

Кроме специализированных мобильных приложений, для выбора арбузов украинцы имеют возможность искусственного интеллекта, в частности таких помощников, как чат-боты на базе ChatGPT. Такой подход приобрел популярность благодаря социальным сетям, где пользователи начали фотографировать полки с ягодами в магазинах и загружать снимки в чат. Искусственный интеллект способен проанализировать визуальные характеристики плодов по фотографии, оценить форму, состояние полос и корки, а также насыщенность земляного пятна на боку. Программа может даже пронумеровать арбузы на витрине и подсказать, какой из них имеет лучшие признаки спелости. Кроме фотографий, можно просто пообщаться с чат-ботом в текстовом режиме, подробно описав внешний вид арбуза, звук его постукивания или результаты измерений лентой, чтобы получить совет по зрелости плода перед покупкой.

Вывод

Конечно, относиться к таким методам проверки с полной серьезностью и доверять им слепо не стоит, ведь большинство разработчиков подобных приложений создают их в развлекательных целях. Более продвинутые методы анализа зрелости с помощью гаджетов обязательно появятся в будущем, а пока эксперты рекомендуют использовать их только как дополнительную меру и по возможности доверять при выборе арбуза собственным глазам и ушам.

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