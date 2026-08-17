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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россияне атаковали два транспортных средства в Херсоне: пострадали водители

Из-за российских обстрелов Херсона 17 августа есть пострадавшие.

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

Утром 17 августа российские военные атаковали беспилотниками два транспортных средства в Корабельном районе Херсона . В результате ударов пострадали двое водителей.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Что известно об ударе

Около 05:30 оккупанты сбросили дрон на микроавтобус. 63-летний водитель получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму. Медики предоставили ему помощь на месте.

Приблизительно в 06:30 россияне атаковали маршрутное такси в том же районе. Пострадал 62-летний водитель. У него диагностировали взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузию и осколочное ранение грудной клетки.

В настоящее время мужчина находится под наблюдением медицинских работников.

Ранее мы писали о том, что в Херсоне российский дрон целенаправленно преследовал продавца овощей и фруктов на рынке, после чего атаковал его. Мужчина пытался скрыться за автомобилем, однако беспилотник попал в него. Пострадавший выжил, но получил взрывную травму, осколочные ранения и контузию. Полиция назвала атаку очередным военным преступлением РФ и призвала гражданских не пытаться снимать дроны, а сразу искать укрытие.

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