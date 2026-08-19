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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Королева Камилла в стильном тренче и с любимой сумкой приехала на ипподром

Королева Камилла посетила скачки на Йоркском ипподроме, расположенном в городе Йорк.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество королева, как покровительница Йоркского ипподрома, была запечатлена фотографами по прибытии на мероприятие. Камилла улыбается под зонтом во время первого дня фестиваля Эбор на Йоркском ипподроме.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Одета королева в голубом платье и шляпе в тон с пером, а сверху набросила бежевый тренч, который смотрелся на Камилле очень сильно. Обута она была в песочные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала бежевую сумку Lady Dior. Ее образ дополняли жемчужные серьги-висюльки, брошка в виде бабочки с бриллиантами, помолвочное кольцо и любимый браслет Van Cleef & Arpels. Также у королевы в руках был прозрачный зонтик-трость.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Буквально на днях, напомним, королеву Камиллу сфотографировали вместе с сестрой Аннабель Эллиот, дочерью Лорой Лопес и ее внуками в шотландском городе Баллатер, где они посещали книжный магазин и занимались шопингом.

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