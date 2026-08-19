Королева Камилла в стильном тренче и с любимой сумкой приехала на ипподром

Королева Камилла / © Getty Images

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Ее Величество королева, как покровительница Йоркского ипподрома, была запечатлена фотографами по прибытии на мероприятие. Камилла улыбается под зонтом во время первого дня фестиваля Эбор на Йоркском ипподроме.

Королева Камилла / © Getty Images

Одета королева в голубом платье и шляпе в тон с пером, а сверху набросила бежевый тренч, который смотрелся на Камилле очень сильно. Обута она была в песочные туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала бежевую сумку Lady Dior. Ее образ дополняли жемчужные серьги-висюльки, брошка в виде бабочки с бриллиантами, помолвочное кольцо и любимый браслет Van Cleef & Arpels. Также у королевы в руках был прозрачный зонтик-трость.

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Королева Камилла / © Getty Images

Буквально на днях, напомним, королеву Камиллу сфотографировали вместе с сестрой Аннабель Эллиот, дочерью Лорой Лопес и ее внуками в шотландском городе Баллатер, где они посещали книжный магазин и занимались шопингом.

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